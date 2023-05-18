甲亢飲食｜甲狀腺素過多眼凸焦慮　女性宜吃5食物鹹水或淡水魚好?

香港約有8至10萬名甲狀腺機能亢奮（甲亢）症患者，90%是女性，主要年紀介乎20至50歲。多數的患者需要接受低碘飲食，治療後也需控制飲食中的碘攝取量，甲亢症患者有什麼適宜進食，助降甲狀腺素？



甲亢（甲狀腺亢奮）是什麼？

甲亢由甲狀腺分泌過量甲狀腺激素引起，是最常見的內分泌系統疾病，80%以上的甲亢源於一種抗體疾病，是自抗免疫性疾病。病人先天體內已有遺傳因素，當再受環境因素影響，例如生活壓力、生產後、病毒感染，會導致淋巴細胞功能異常，製造抗體，刺激甲狀腺分泌過多激素。

甲亢由甲狀腺分泌過量甲狀腺激素引起，是最常見的內分泌系統疾病（Envato）

甲亢（甲狀腺亢奮）症狀是什麼？

甲亢患者較容易察覺的症狀是眼球外凸、頸脖前方腫脹，俗稱大頸泡外，最常見還有食量大增，體重卻下降。此外，患者常感緊張焦慮、煩躁不安，常手震出汗、心跳快、失眠等。

甲亢患者需維持作息正常、放鬆心情、減少生活中的壓力，並避免含碘食物如海鮮 、海帶、紫菜、海苔等海菜食物及製品，醬油、醃漬食物、香蕉、菠菜、薯條及帶皮的薯仔製品，並少喝濃茶和咖啡。

按圖看甲亢需要避免的食物：

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甲亢需避免的５種食物

1）限制碘攝取

過多的碘可引起甲狀腺亢𡚒，或使甲狀腺亢𡚒惡化。避免高碘食物包括：魚類、海藻類、蝦蟹類、壽司、藻類萃取物、乳製品與芝士、蛋黃、加碘鹽、部分食物色素。

2）硝酸鹽

硝酸鹽會導致甲狀腺吸收過多的碘，進而使甲狀腺腫大或引起甲狀腺亢奮。加工食物含較多的硝酸鹽，而硝酸鹽亦存在於部分天然食品，甲狀腺亢奮患者須避免的食物包括加工肉品、芹菜、菠菜、甘藍菜、小黃瓜、紅蘿蔔、南瓜等。

甲狀腺亢奮患者須避免的食物包括加工肉品、芹菜、菠菜、甘藍菜、小黃瓜、紅蘿蔔、南瓜等。(megan thomas@unsplash)

3）麩質

麩質可能造成甲狀腺發炎，食物包括：小麥、大麥、麥芽、黑麥等。

4）大豆

大豆與醬油、豆腐、豆漿等製品雖然不含碘，但會影響部甲狀腺亢奮的治療。

5）咖啡因

咖啡、茶、梳打水、朱古力等，可加重甲狀腺亢奮的症狀，導致焦慮、緊張、煩躁易怒、心跳加速等症狀更嚴重，建議減少或避免咖啡因的攝取，改喝天然的花草茶等飲品代替。

按圖看甲亢患者必食5種食物：

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甲亢患者必食5種食物：

1）藍莓

藍莓含各種抗氧化物如花青素，能夠增強人體的免疫機能，每天吃一份就能攝取到豐富的營養素，並有助減少甲狀腺所產生的甲狀腺素。

藍莓有助降低分泌過多的甲狀腺素 (Joanna-kosinska@unsplash)

2）椰菜

椰菜能夠減少甲狀腺所產生的甲狀腺素，十字花科蔬菜中的葡萄糖異硫氰酸鹽，可轉化為硫氰酸鹽，有助抑制甲狀腺細胞對碘的攝取。椰菜含有豐富的營養素，每天可食用一份以上。

3）雞肉

雞肉是非常好的蛋白質來源，身體需要蛋白質以產生能量，並製造或維持肌肉。甲亢患者的常見症狀是體重下降，攝取足夠的蛋白質能夠幫助確保病人維持正常體重。

4）乳製品

患者因甲狀腺機能亢奮，會導致骨骼衰弱，甚至是骨質流失，建議每天食用乳製品或乳酪，來攝取足夠的鈣質。美國《The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism》期刊中指出，牛奶和乳製品之所以含碘，主要是因為土壤中也含有碘，乳牛吃下牧草、飼料當然體內就會有碘的存在，而使碘含量偏高的原因，是牛乳會用含碘的消毒劑清潔乳牛乳頭及擠乳器殺菌。只要依據上限每日本1.5至2杯，並不會有碘過多的問題。

5）淡水魚類

魚類含有豐富的維他命A及D，能夠促進鈣質吸收及預防骨質流失，而且是高蛋白質低脂肪的食物，其脂肪大多是較有益的不飽和脂肪酸。另外，淡水魚也含有奧米加3脂肪酸，有助於維持人體健康，雖然淡水魚的奧米加3脂肪酸不及海水魚，但油脂也相對較低，而且碘質含量較低，適合甲亢患者。

淡水魚類碘質含量較低，適合甲亢患者。（網上圖片）

參考資料：優活健康網／甲狀腺治療中心