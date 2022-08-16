甲亢｜女性罹患率高！甲狀腺亢進影響人體7系統　減緩症狀這樣做

甲狀腺是人體最大的內分泌腺體，當發生甲狀腺功能異常，不論是亢進或低下，都很容易被忽略。除了我們常見的大脖子和凸眼睛，當甲狀腺亢進時身體的神經肌肉、眼睛、消化系統等都可能出現症狀，此時別輕忽，建議至內分泌及糖尿科門診做相關檢查。



甲狀腺亢進又稱為「甲狀腺毒症」，指的是身體組織對於過剩的甲狀腺素所產生一連串臨床、生理、生物化學上的變化，是綜合症的表現，不單指一種疾病而已。最常見引發甲狀腺亢進的原因是罹患了格雷夫斯病（Graves’ disease）或細菌病毒引起的甲狀腺炎而致。

甲狀腺機能亢進是內分泌及糖尿科門診中很常見的疾病之一，甚至是僅次於糖尿病而已，通常好發於20至40歲的女性，女性比男性還容易罹患此疾病，比例約為7:1，且通常具有家族史。

人體7大系統都可能出現症狀 👇👇👇

+ 8

這7大系統的症狀並不是所有罹患甲狀腺亢進的患者都會出現，但如果有出現下列症狀，並且有出現2至3種，且長達1個月以上，就建議應至內分泌及糖尿科門診做相關檢查。

1. 神經肌肉系統：過剩的甲狀腺素會引起情緒不穩，容易感到緊張、焦慮，常因小事而發脾氣，且有失眠難入睡的情況 ; 此外兩手指不自主顫抖、做毫無目的動作、肌肉無力痙攣、怕熱、口乾舌燥等情形。

2. 瀰漫性甲狀腺腫：甲狀腺的體積可能會腫大至正常的3至4倍，左右可能不對稱導致脖子粗大、喉嚨有異物感。

3. 心肺血管系統：因為新陳代謝率增加導致心臟循環負荷增加，所以會出現莫名心悸、心律不整、感到胸悶、活動後呼吸困難等情形，血壓會在短時間內急速上升。

4. 眼部病變：眼球突出、有異物感、視力模糊、畏光的情形。

5. 消化系統：食慾增加，但體重卻下降，偶有腹瀉的情形。

6. 皮膚與指甲：會發現真皮層增厚，最常會出現小腿脛骨前黏液水腫，一開始只出現於一側，然後會擴及兩小腿側旁，幾乎呈現對稱性分布 ; 指甲會出現指甲床鬆脫、接合處成不規則凹縮（普路默氏指甲）。

7. 生殖系統：月經異常。

相關閲讀：甲亢｜食慾增體重降心跳快或甲狀腺亢進！補碘10大食物雪糕都有份👇👇👇

+ 6

治療3方法能有效控制甲亢

1. 藥物治療：服用抗甲狀腺藥物，去抑制甲狀腺製造過多的甲狀腺素，但只能控制病情和症狀而不能根治，停藥後就會發作，要服用到病人不會再對甲狀腺過敏才能停用藥物，但有些人可能一輩子都得持續服用。

2. 手術治療：就是將甲狀腺摘除掉，但需要拿捏好摘除的範圍，因為範圍切太太多，就會使剩餘的甲狀腺無法發揮功能，但摘除的太少又無法達到明顯的改善效果。

3. 放射線治療：使用放射性碘來慢慢燒灼甲狀腺，但終身都得使用補充的藥物來維持體內正常的代謝功能。

相關文章：甲狀腺亢進｜甲亢患者日常保健3大重點 限制含碘飲食少吃蟹紫菜👇👇👇

+ 3

3個生活守則減緩症狀免於復發

由於甲狀腺亢進是個不容易根治的疾病，所以除了醫療治療外，日常生活上需要注意以下重點，以減緩症狀的發作：

1. 避免吃含碘量過高的食物：如海帶、紫菜、乾貝、海水魚、蝦蟹、海參等含碘食物。

2. 保持好心情：心情和免疫能力息息相關，若是壓力大就容易使症狀發作，應保持心情平穩。

3. 禁止劇烈運動：因甲狀腺亢進發作會增加心臟負荷，導致心跳快又混亂，所以不適合做太劇烈的運動，故建議適量運動即可。

延伸閱讀：

女性甲狀腺癌風險高 3 倍！ 5 症狀易被忽略：常嗆到就要留意

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」