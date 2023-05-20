去濕湯水食譜｜冬瓜淮山排骨湯排毒去水腫　冬瓜連唔連皮有分別？

春天已過，以為天氣無咁濕？非也，香港雨季是每年5月至9月。現在才是雨季的開始，加上日照增加，天氣回暖。濕熱天氣下，很多市民已經開了冷氣，減少戶外活動。人體會感受到外界濕氣，但長期逗留冷氣間，便沒有出汗的機會，註冊中醫師就建議這種天氣要飲一些去濕的湯水，幫助排走濕氣。

攝影：黃偉麟



暑氣與濕氣一起來到，我們經常會感到體內充滿熱氣、濕氣而散不出去，甚至有時候覺得疲勞、身體沉重、頭暈、食慾不振。註冊中醫梁楚凝指：「近日很多肩背、腰痠痛或身重乏力病人前來求診，拔罐後會出現小水珠在皮膚上，這就是背部受濕的表現。濕氣因拔罐負壓經毛孔拉出來。」如果想解決濕重問題，可以試下以下湯水。

冬瓜消暑解渴利尿，瓜肉有消暑解渴效果。

冬瓜消暑解渴利尿，瓜肉有消暑解渴效果，適用於預防夏季炎熱中暑及傷暑的情況。煲冬瓜湯不宜去皮，冬瓜皮有利水消腫的效果，甚至比冬瓜肉更強，有極好的利尿效果。

冬瓜淮山排骨湯食譜

食用建議：中醫建議這個湯每周不宜飲用超多2次，冬瓜淮山湯能利水消腫，使人體排尿量增加，便頻人士不宜飲用。

按圖看「冬瓜淮山排骨湯」材料及其功效：

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冬瓜：性涼、味甘，熱利水，解暑熱，消熱痰、止咳嗽

薏米：性微寒、味甘，利水滲濕、去濕除痹、清熱排膿

淮山：性平、味甘，健脾補虛，滋精固腎，治諸虛百損

粟米：性平、味甘，健脾益氣、和胃、安神

蜜棗：性平、味甘，潤肺、養心安神

果皮：性溫、味苦，理氣健脾，燥濕化痰

豬肉：性平、味甘鹹，有補中益氣，滋陰潤燥



冬瓜淮山排骨湯所有材料