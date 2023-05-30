日出康城｜業主違規拆牆改廚房恐破產　主力牆10個Q&A拆少少得嗎?

將軍澳日出康城首都一單位，近日因被揭發拆了部分主力牆、打通房間改建為主人房成為城中熱話。據悉除了拆主力牆以外，單位更涉嫌違規改建開放式廚房。屋宇署已就事件發出法定命令及展開全面調查，目前業主已聘請承辦商加裝臨時支架加強承托，並會聘用認可人士跟進。但是否還原主力牆便可免卻刑責？會否影響日後出售單位的難度？



拆主力牆屬違規 改廚房改間隔要入則

按圖看將軍澳日出康城首都一單位改建情況：

從網上發布的影片所見，業主將３間睡房打通，改建成１間連衣務間的主人房，而廚房部分則從「梗廚」改建成開放式廚房。而從圖則可見兩個睡房之間和廚房為非主力牆，而主人房的房門安裝位置則為主力牆。

按圖即看涉事單位圖則：

即使間隔牆為非主力牆，亦不代表可以任意改動。根據《建築物條例》規定，如要拆除間隔牆來打通單位，必需經合資格人士向屋宇署入則申請。改建開放式廚房亦受消防條例規管，業主必須具備符合消防條例的防火設備，並聘用屋宇署認可的專業人士設計圖則，經屋宇署審批才可進行工程。記者亦就有關拆除主力牆的問題向裝修學院校長鄧世民作出查詢，並歸納出10個要點：

主力牆拆少少唔算拆？ 專家：後果非常嚴重

１ 主力牆是什麼？

主力牆主要用作承托樓宇結構的牆壁。由於主力牆以石屎、英泥、鋼筋等物料建成，承重力高、相當堅固，能夠支撐整棟樓宇結構。一旦主力牆被破壞，樓宇有機會因失去承托能力而出現傾斜、沉降，甚至倒塌。

２ 主力牆一般會在什麼位置？

主力牆一般會在樓宇外部，單位內亦會分布主力牆。不過由於主力牆較厚，會較少用作分隔睡房的間隔空間，多數會分布在廚房、廁所、客廳等位置，不過亦會因應樓宇結構而有所不同。

３ 主力牆如何分辨？

從視覺厚度上也可以分辨出牆壁是否主力牆。主力牆一般較厚，大約６吋，而非主力牆一般只有４吋。而從圖則中亦可輕易分辨，在建築圖紙中，線條較厚的便屬主力牆，線條較幼的則為非主力牆。

線條較厚的便屬主力牆，線條較幼的則為非主力牆。（裝修佬網頁截圖）

４ 主力牆和非主力牆有什麼分別？

主力牆較厚，以石屎、英泥、鋼筋建成，用作支撐整棟樓宇結構。非主力牆較薄，以磚材建成，用作間隔空間、防火等用途。

５ 主力牆是否在任何情況下都不能拆？

理論上如屋宇署批准便可以拆，不過由於拆主力牆風險太大，因此，實際上即使入紙申請都不會批准。一般情況除非拆樓都不能拆主力牆。

６ 只要還原主力牆便可免卻責任？

不是。在拆主力牆時已經破壞整體結構，並非重新將鋼筋接駁便了事，要結構工程師檢查評估破壞情況，有機會牽連到樓上樓下住戶，甚至整棟大廈都要進行維修，責任可以是無止境。

７ 拆主力牆有什麼後果？

後果非常嚴重。拆除過程會影響大廈結構，除了會影響樓宇安全，若被發現違規拆主力牆，輕則還原，重則被釘契、被檢控、被集體訴訟。如樓上樓下因為業主拆主力牆而受到影響或導致損失被集體檢控，賠償金額可破千萬，足以令業主破產。

８ 非主力牆便可隨便拆？

不是。雖然非主力牆在結構上可以拆卸也不影響樓宇安全，但如要改建開放式廚房、打通單位，要先留意大廈公契是否容許，然後按《小型工程條例》規定，向屋宇署入則申請。至於公屋單位，房屋署有「公屋裝修指引」，列明廚房、廁所、浴室間隔牆不可改動或拆走，亦不可以改動大門、廚房門的位置。

９ 主力牆只要不是全拆便屬合法？

不是。除了全拆不合法，「打坑」亦不合法。法例上雖然允許在主力牆鑽孔，但對於鑽孔的尺寸、深度、數量等就有限制，法例亦禁止在主力牆進行鋪設電線或管道的工序。業主須依照《小型工程條例》規定進行工程。

10 拆主力牆會否影響出售單位難度？

會。拆主力牆屬於違法改建，結構上亦影響樓宇安全，出售單位有機會被拒批按揭、被踢契、甚至被舉報。至於會否影響整棟大廈的出售單位難度，則要取決於買家心態。

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