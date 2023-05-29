改開放式廚房落地玻璃窗預10萬？專家指換窗22萬起漏1步或須還原!

將軍澳日出康城首都一單位，疑拆掉主力牆、打通房間改建為主人房成為城中熱話，被大批網民批評做法不當。根據《建築物條例》規定，拆卸主力牆屬改動樓宇結構，除了要聘請註冊結構工程師檢查，亦要向屋宇署入則申請。不過，除了拆卸主力牆外，亦有不少裝修工程需要事先申報。近日有網民在Facebook群組《家居裝修分享谷》發帖，表示想在10幾萬的預算內進行改動廚廁位置、窗型等工程，帖文隨即引來網友評論指事主「諗多咗」。究竟改動室內間隔有什麼要留意？



按圖即看日出康城首都打穿主力牆單位：

全屋224呎樓齡33年 擬10多萬打造「無印良品」感覺

事主在Facebook群組《家居裝修分享谷》發帖，表示全屋224呎，樓齡33年，想進行大型裝修工程，打造出無印良品的感覺，但事主認為「間屋唔係大」，故未有打算花大筆裝修費。

按圖即看事主舊樓全貌及裝修預想圖：

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改開放式廚房 全屋窗戶變落地大玻璃

事主希望將廚房移出原本的客廳位置，從「梗廚」變開放式廚房；將舊有的廚房位置與廁所打通擴大廁所，然後做乾濕分離和假天花；全屋窗戶改為落地大玻璃；更換分體式冷氣機；改動房門位置，房間使用地台床；訂造全屋傢俬，並希望能夠在10幾萬內完成上述工程，惟多間裝修公司的報價都至少需要21萬。

按圖即看三間裝修公司報價：

網民指事主裝修與全爆無異 至少40萬

按圖即看網民留言：

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事主發文後隨即引來網民評論，不少人都認為事主「諗多咗」，直指事主的每項裝修工程都不簡單，單單改動廚房和廁所設計的泥水工程已經需要20幾萬，籲事主如果保留廚廁格局可以節省不少裝修費，惟事主說：「廁所和廚房需要改一下會更好」。

全爆可以10萬搞掂？ 專家：冇可能

記者將相關情況向裝修佬首席裝修顧問劉天生（Andy）查詢，Andy表示造窗已需要22萬，加上廚廁改位、換落地大玻璃和冷氣亦需要搭棚，工程費至少要40萬，連同買材料及訂造傢俬，至少需要50至60萬，直言以10幾萬完成裝修「理論上係冇可能」。Andy亦建議，如果想了解裝修工程的大約預算，應善用網上裝修工程的估價平台和免費度尺服務，由專業的裝修顧問進一步提供資訊。

不牽涉主力牆就唔使申請？ 改窗改廚一樣要申請

不少業主為了讓居所空間感提升，會進行拆牆、改動廚房和房間間隔等工程。但若工程牽涉到改動樓宇結構，例如拆主力牆等，便需要聘請註冊結構工程師檢查，並向屋宇署入則申請。若在未經批准下進行該等工程，除了有機會違反《建築物條例》外，更會影響物業交易和樓宇整體安全。

１ 「梗廚」變開放式要申請 相關防火設備缺一不可

「梗廚」變開放式廚房不單是拆牆工程，如改建開放式廚房的工程不符合《建築物條例》第41（3）條有關豁免工程的規定，或不屬於可透過「小型工程監管制度」的簡化規定而進行的小型工程，消費者就需要聘請認可人士負責設計、擬備開放式廚房的圖則，並代為向屋宇署遞交正式申請，否則有關工程就會成為僭建物。向屋宇署首次提交的建築圖則會於60天內完成審批，建築工程施工同意書的申請則會於28天內完成審批，才能開始工程。

《建築物條例》第41（3）條 （網上截圖）

屋宇署《2011年建築物消防安全守則》中亦列明，如果單位內只有一道大門，而開放式廚房位置接近該大門，就必須具備相關的防火設備（包括：煙霧感應器、自動灑水系統、耐火牆），以保障住戶安全。不過根據事主的預想設計圖，並未預留耐火牆的位置。

按圖即看開放式廚房必備防火設備及要求：

２ 全屋窗改落地玻璃要入則 留意會否違反大廈公契

現有的鋁窗如想改變原來的規劃，須留意大廈公契有否列明不可改變樓宇外觀。如果想改裝均須先向管理公司申請，由管理公司評估是否違反公契。如果改裝未得管理公司許可，管理公司或向屋宇署通報，由屋宇署向住戶發信要求清拆或還原。

鋁窗改為落地玻璃窗屬於小型工程，無論是建造、改動、修葺、更換，均須向屋宇署提交申請。小型工程按複雜程度及安全風險劃分級別，須按照級別委任訂明建築專業人士和註冊承建商，在工程展開7天前，呈交工程展開通知書及有關文件，待屋宇署發出認收信後便可展開工程，在工程完成後的14天內，亦須提交工程完工證明書及相關文件。

按圖即看屋宇署小型工程申請程序：