抗皺飲食｜護膚抗衰老5食物　每周半個牛油果收毛孔肌膚回復彈性

青春永駐，膚如凝脂人人都想，但當皮膚彈力消失或老化現象發生時，就會出現皺紋。要減緩皺紋等出現，就要避免不良的生活習慣，例如戒煙及別熬夜都可以減緩皺紋的出現，從進食方面入手也是不二之選。



皮膚老化產生皺紋的成因

因老化產生的皺紋，可分成內因性老化及外因性老化。內因性老化是因為年歲增長，令纖維母細胞減少分裂增生，真皮層中膠原纖維蛋白、彈力纖維蛋白和玻尿酸含量降低，皮膚不再飽滿有彈性，產生靜態性細紋。而外因性老化，是源自不當的生活習慣，包括熬夜、吸煙、酗酒及曝曬等，都會容易產生皺紋，此外，臉部表情過大，也會造成皺紋。

因老化產生的皺紋，可分成內因性老化及外因性老化。（網上圖片）

防皺紋應補充什麼營養？

1）含核酸的食物：

核酸是一種生命信息物質，會影響到各種代謝方式及速度，能延緩衰老及健膚美容，女性每天服用核酸800毫克，可減緩皺紋的出現。

2）含維他命C、E及鋅的食物：

這類營養屬於抗氧化劑，可以阻止皮下脂肪氧化，減緩皮膚老化。

3）含維他命A、B及含鋅、銅的食物：

這類營養素與造血有關，如果缺乏會皮膚乾燥及粗糙或發生裂紋，血液中得不到充足的營養，使皮膚早衰而產生皺紋。

4）含優質蛋白質的食物：

蛋白質中的膠原蛋白能使細胞豐滿，使皮膚的皺紋減少，彈性蛋白可使人的皮膚光滑並有彈性。

按下圖看哪5種食物可以減緩皺紋的出現：

+ 6

減緩皺紋5種食物

1）藍莓

藍莓含豐富的抗氧化物、維他命C及膳食纖維等。一杯藍莓已經含有過萬種抗氧化物，抗氧化劑含量幾乎超過任何食物，有助保護皮膚免受日曬、情緒壓力或過量運動導致的自由基損傷，皮膚氧化是導致皮膚衰老及皺紋的重要原因。

建議食用：每天食用40克藍莓。



藍莓含豐富的抗氧化物，有助於保護皮膚免損傷。

2）石榴

石榴含豐富維他命C，有助於護膚，當中安石榴苷等多酚物質可抵抗人體自由基，以及保護角質，使皮膚豐滿柔軟光滑。另外，花青素及維他命C等，有助延緩皮膚老化。

建議食用：每星期食用1個石榴。



3）南瓜

南瓜含豐富維他命A，可以促進合成表皮層的角質蛋白，南瓜同時含鉻質，鉻質可以穩定血糖來提升肌膚的質素，因為血糖的不穩定，會導致膠原蛋白變質，並加快衰老的速度。另外，南瓜中的胡蘿蔔素有助減少太陽光對皮膚的傷害。

建議食用：每星期食用2至3次，每次半碗南瓜。



南瓜含豐富維他命A，可以促進合成表皮層的角質蛋白。

4）西瓜

西瓜含豐富維他命C、茄紅素和鉀，鉀有助於調節體液平衡，使細胞得到充分的營養，讓皮膚更滋潤，茄紅素，含有天然的防曬成分。另外，維他命C，能保持皮膚濕潤，減慢皮膚老化。

建議食用：每星期食用2至3次，大約3片西瓜。



5）牛油果

牛油果含豐富維他命B雜及維他命E，維他命B5及B3對維持肌膚質素有一定的幫助，主要是有抗發炎的作用，防止皮膚乾燥帶來的痕癢。另外，牛油果含有奧米加3脂肪酸，容易被皮膚吸收，可改善整個皮膚屏障，防止水分流失，而甘油酸可軟化皮膚組織，並增加皮膚的彈性，以及收細毛孔的功效。

建議食用：每星期1次，每次大約半個。



牛油果含有奧米加3脂肪酸，容易被皮膚吸收，防止水份流失。

搶救老化肌膚點做好？ 從日常生活中的飲食搶救，要避免鬆弛...... 拒當黃臉婆怎麼補？ 維持腸道益生菌平衡，腸菌失衡可能引起許多發炎反應......

參考資料：康健信識庫