6菠蘿去甲醛？網民實試3土炮法除臭除甲醛　專家1招長久清有害物

經過漫長裝修施工期，灰塵、污漬、甲醛等都會讓人非常不舒服，更會對人體有害。雖然有些裝修公司的費用會包含基本清潔，但除臭、除甲醛、除濕等，則要另外處理。近日有人在Facebook群組《家居裝修設計分享Group》表示剛完成裝修，需要進行入伙前的清潔及除臭的工序，不過事主並未有選擇專門的清潔公司，而是選擇用坊間流傳的「土炮」方法進行清潔和除臭，更大讚有效，其中一個更是菠蘿！



網民實試3個「土炮」方法 專家：自己呃自己

事主在帖文中表示將自行處理裝修後的清潔和除臭，除了用甲醛噴霧、煙霧滅蚤彈和消毒抹布清潔除蟲外，事主亦嘗試以菠蘿吸甲醛味、以炭吸味和吸濕、以白醋吸油漆味。不過不少網民質疑事主的方法是否有用，事主則回覆指方法有效、經濟、環保。有網民隨即問事主菠蘿「仲可唔可以食返」，事主則表示「當然唔敢」，但炭則可以在吸味和吸濕後拿去曬太陽再用。

按圖即看「土炮」方法：

１ 以菠蘿吸甲醛味

事主將共購入6個菠蘿，並將菠蘿切開一半放在家中不同角落，用作吸甲醛味。裝修學院校長鄧世民（Simon）表示，嘗試用菠蘿除甲醛「仲衰過唔做」，因為即使菠蘿能夠蓋過味道，亦不能夠有效分解和去除甲醛和有害物質，等於「自己呃自己」。

２ 以炭吸味、吸濕

事主將炭放入煲魚湯袋，並放置在櫃內吸味、吸濕。只要曬一曬太陽，炭便可以循環再用。Simon表示備長炭的確有效吸收異味、有害物質和水分，但備長炭會飽和，其親水性比親甲醛性更強。如果吸收很多甲醛，遇上雨天或潮濕天氣，就會變成吸水，重新釋放甲醛和其他有害物質，並不是最好做法。

３ 以米醋吸油漆味

事主共購入5支米醋，不經稀釋直接倒入盤中，放在地下一個晚上便可有效吸走油漆味。事主亦表示煲熱白醋亦可消毒空氣，一舉兩得。

Simon表示此舉完全無效，因為油漆味道並不是從表層油漆散發。現今市面上有不少油漆有吸收甲醛、淨味功能，因此油漆味道是從底層光油等散發，而米醋並不能有效吸收底層油漆味道，形容不合理。Simon認為坊間覺得米醋有效，是因為白醋有強烈氣味，酸而刺鼻，需要開窗通風，因此除味效果全是通風的功勞，與米醋無關。

永久除甲醛 專家教1招最有效

Simon表示，要有效去除甲醛和其他有害物質，使用光觸媒是最好的做法。光觸媒塗層是經濟實惠，而且能夠快速消除甲醛的方法。只要在油漆外層噴灑光觸媒塗層，便可有效而長久去除甲醛。在不消耗自己的情況下，光觸媒能持續在任何有光的地方分解甲醛和有害物質。不過市面上的光觸媒要做到無色無味無觸感就不能使用黏合劑，惟沒有黏合劑的光觸媒功效有限，需要用上有黏合性的光觸媒才能長久有效。（請按下圖👇👇👇）

檢測甲醛3大方法

家居裝修後的殘餘甲醛是無色無味的有害物，長期吸入更有機會致癌。Simon提醒甲醛與氣味不應劃上等號，因為即使甲醛超標亦未必能透過氣味發現。要檢測室內的甲醛含量是否安全可以入伙，可以觀察、試紙、檢測儀器，共三種方法測量。

１ 觀察

雖然甲醛無色無味，但當濃度高時，會讓人有刺眼、刺鼻的感覺。有相關經驗的人士，甫進入室內，便可憑感官分析甲醛含量有否超標。

２ 試紙

甲醛試紙可在網上自行購買，淘寶數十元便可入手，相對方便。不過，甲醛試紙只能夠測出甲醛含量，而不能檢測出天拿水、黏合劑、印墨等揮發性有機化合物（VOC）含量。

按圖即看如何自測室內甲醛含量：

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３ 檢測儀器

甲醛檢測儀可測出揮發性有機化合物（VOC）、甲醛、空氣質量等。戶主可聘請專業人士以甲醛檢測儀器進行檢測，亦可自購儀器，價格由幾百至過萬不等，取決於其準確性。