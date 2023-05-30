逆齡餐單｜美研究逆齡餐單8周細胞年輕11歲　每天必吃11食品抗老

逆齡真的有可能嗎？早前美國維吉尼亞大學進行了一項研究，顯示只要把日常三餐的餐單稍作調整，生理年齡竟能年輕11歲。香港營養師學會認可營養師查看餐單內容，發現了當中的抗衰老秘密。惟營養師亦同樣發現是次研究有不足之處，未必人人都能達到所述的奇效。



6名女士參與研究，吃了8周餐單最強逆齡11歲。(photo-ac)

是次研究找來了6名平均年齡約58歲的健康女士參與，並要求她們每天必須跟足以下餐單的內容（請按下圖看每天餐單）：

+ 7

每天餐單：

•8杯水

•2杯深綠色菜葉類蔬菜（如菠菜、芥菜）

•2杯十字花科蔬菜（如西蘭花、羽衣甘藍、椰菜）

•3杯彩色蔬菜（如茄子，不包括粟米）

•1至2棵中等大小的甜菜（Beta vulgaris）

•4餐匙南瓜籽

•4餐匙葵花籽

•1份調整甲基化（methylation）食物（如漿果類、薑黃粉）

•170克肉類

•2份低升糖水果（如西柚、蘋果）

•益生菌



實驗期間「晚7朝7」不可進食

此外，每周餐單則要包含3份動物肝臟（每份重量約為85克），以及5至10隻蛋。

除了飲食，她們每周5天都需要進行每日30分鐘的中強度訓練，每晚睡眠至少7小時，每天做2次10分鐘的呼吸練習。而實驗期間的「晚7朝7」都不可進食，以避免攝取額外的糖分、乳製品、豆類或穀物等。

57歲參加者細胞年齡「回春」到46歲

6位實驗的參與者在實踐以上的食譜和生活方式8個星期，他們的細胞年齡平均年輕了5歲，而最大「進步」的參加者，她的細胞由實際年齡57歲大幅「回春」到46歲，「逆齡」11歲！

餐單中有充足的蔬果進食量。(photo-ac)

營養師點評餐單：部分食物具抗衰老成分

香港營養學會認可營養師陳筠霖（Krista）表示，這個實驗有不明確的部分，亦沒有設立對照群組，研究結果有不足之處，「逆齡」效果未必人人適用。不過，從餐單到生活習慣也有「抗衰老」的成分可以讓大家參考。

•餐單確保每日攝取足夠蔬菜及水果，蔬果含豐富維他命和礦物質，亦建議每天攝取益生菌，有助身促進身體的新陳代謝功能。



•餐單所選的食物含有抗氧化物，如菠菜、葵花籽，能預防細胞老化，減慢身體老化速度。



•餐單配合充足的運動，能延緩衰老。



認可營養師(香港營養師學會)、「家營營養中心」營養師陳筠霖（Krista）(受訪者提供圖片)

研究有多方局限

陳筠霖（Krista）亦提及，參與研究的只有6人，參考數值偏小。對於這個研究，很多科學家也表示，以前已有不少研究指良好的飲食習慣本身就能改善身體體質，無法證實是餐單的哪個成分使生理年齡下降，亦有科學家認為「逆齡」重點是在充足的睡眠及休息。因此，此研究尚待充分的資料來證明餐單具有「逆齡」效果。

資料來源：MailOnline