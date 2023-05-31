日出康城｜主力牆賣樓前起番下手點知？ 3方法辨別有否違規改建

日出康城首都一單位被揭發未有入則申請的情況下拆除部分主力牆、打通房間、改建開放式廚房，被屋宇署下令還原。事件引發大批網民熱議，不少人更憂慮會否買到違規改建的住宅。有化名「索絲Gay壞受」的網民，以「真心想問，如果拆咗主力牆，臨賣嗰陣攞磚砌番，下手點知？」為題在連登討論區發文，詢問廣大網友如何才能知道牆身「齊唔齊料」。廚房改建過、房間打通過又可以如何得知？



樓主在連登發文，因應日出康城首都的事件，擔心自己買樓會遇上「唔齊料」的單位，希望網友能夠提供分辨主力牆有否被拆過的方法。有網民則回覆指「買樓見到啱啱執完嚟就小心啲」、「買一手（樓）囉」，亦有網民指出大部分舊屋苑的主力牆全部在外牆，屋內無主力牆，樓主便可以安心入住。

3方法辨別主力牆、改建廚房睡房圖則睇得出

記者就相關情況向裝修學院校長鄧世民（Simon）作查詢，Simon表示一般買家如果要自行辨別主力牆有否曾經遭到改動，有否違規改建廚房或打通房間，可以用3個方法辨別。

１ 查看圖則

根據《建築物條例》規定，任何單位改建、改動及加建須得到屋宇署批准才可進行，例如梗廚改開放式廚房、打通房間等，亦須先入則予屋宇署審批。如沒有向政府部門申請下改建則屬違規。Simon表示，要知道業主是否曾經違規改建廚房、室內間隔，可向管理處索取單位圖則作比對。

２ 金屬探測儀

在建築圖紙中，線條較厚的屬主力牆，線條較幼的則為非主力牆。主力牆以石屎、英泥、鋼筋建成，因此要知道主力牆是否曾經被拆除過，可依照圖紙中的主力牆位置，以金屬探測儀探測牆內的鋼筋位置是否與正式的主力牆一樣。若業主以磚材重新鋪設牆身，則無法測出金屬成分。

３ 聲音判斷

主力牆與非主力牆厚度和用料不同，敲下去的聲音也會有不同。主力牆以石屎、英泥、鋼筋建成，非主力牆則以磚材建成。市民可依照圖紙中的主力牆位置，嘗試用手在牆上敲打，並比較各幅牆的聲響。主力牆發出的聲音通常會較低沉、厚實，而非主力牆敲打的聲音則會較空洞。

主力牆以石屎、英泥、鋼筋建成，金屬成分和敲打聲音會又分別。（網上圖片）

有心呃你點都呃到 搵工程師最實際

Simon坦言，如果業主有意隱瞞造假，將主力牆的厚度、密度、金屬成分都做得非常逼真仔細，例如在牆內重新鋪設金屬網等，要辨別便會有一定難度，市民如果抱有憂慮，可聘請專業工程師，以更專業的儀器作更深入的檢測。不過Simon亦表示，如果能夠做得一般人都難以辨別的程度，相信牆身亦有一定承重功能，雖然不符合法例，但所潛在的危險性已經大大減低。

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