日出康城拆主力牆｜林健鋒認為非簡單疏忽：敲一敲就知係咪結構牆

將軍澳日出康城首都一個住宅單位，日前被爆出在裝修期間違規拆去部份結構牆，屋宇署隨即跟進。經民聯立法會議員林健鋒今日（31日）表示對事件感到驚訝，指有相關經驗的人士只有「敲一敲」就知哪一幅是結構牆，認為今次事故不是簡單疏忽。



經民聯地產及建造界立法會議員龍漢標續指，雖然屋宇署檢查後認為樓宇無即時危險，但二次修補始終難以百分百還原，呼籲市民裝修樓宇前，先找合資格承辦商或結構工程師，查核建築圖則、建築條例外及大廈公契等。他又指，樓宇價格由市場主導，暫時難以預計事件對樓價的影響。



林健鋒表示，有經驗的人士「只要敲一敲就知係咪結構牆」，即使涉事單位的業主還原結構牆，但相信或多或少仍會影響樓宇結構。他又指香港以往也有因為租客或業主在單位內進行「些少改動」，最終令到整棟樓宇塌下，直言事件一次都縑多，呼籲大眾不要掉以輕心，呼籲市民進行屋宇工程時，先找結構工程師協助審查樓宇結構情況。

單位原是三房設計，設計師將三房連走廊一併打通，改為一間大的主人套房及衣帽間，而主人房門亦改動位置，因此設計師打穿客廳及睡房之間一幅牆壁，改為房門。（網上影片截圖）

盧偉國指除違反建築條例 亦可能抵觸公契

經民聯工程界立法會議員盧偉國表示，破壞主力牆除影響樓宇承重外，更會影響樓宇抗風問題，對樓宇安全結構或造成大影響。他指，是次事件除違反建築條例外，更可能抵觸大廈公契，促請市民進行工程前要做正式申請，尋找專業人士協助。

龍漢標呼籲改裝前查圖則 事件影響買家心理

龍漢標強調，市民為屋宇進行裝修改建前，要找合資格的承辦商或結構工程師，查核建築圖則、建築條例以及大廈公契等，又指雖然香港有完善的法律對監管樓宇改建及裝修等，但業主和租客也有責任保護自己的資產，不能有「有人幫手兜底」的心態。有業主擔心事件或影響鄰近單位的樓價，龍漢標直言這要由市場做主導，但相信買家「心理上有影響」。