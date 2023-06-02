錦鋰｜網民山澗釣魚煮薑蔥焗錦鋰：幾好食！亂食小心損中樞神經

錦鯉一般都被視作寵物或觀賞魚，很少人會把它當作食材之一。日前就有網民在社交平台上，分享自己吃錦鯉的體驗，引起大眾熱議。到底錦鯉可以吃嗎？它和一般的食用魚又有什麼分別？



網民釣的錦鯉。（圖片來源：香港街市魚類海鮮研究社）

網民山澗釣錦鯉製薑蔥焗魚：估唔到又幾好食

日前有網民在社交平台上，分享了自己吃錦鯉的經歷。樓主稱在山澗中釣了些錦鯉，順手清理外來物種，更為自己的錦鯉料理進行評價和拍照，圖中可見他所釣的錦鯉有9條之多，炮製了一道薑蔥焗錦鯉，指錦鯉：「估唔到又幾好食喎」，表示除了多骨外，味道和平時普通鯉魚沒有分別。

樓主的錦鯉食評引發網民熱列討論，有網民反對樓主吃錦鯉的行為：「痴X線！齋睇相都反反地胃」、「錦鯉魚係攞嚟養唔係攞嚟煮食吖」、「點解我會想嘔，其實都係魚，但真心想嘔」、「食得落個下先好野」、「遲早鸚鵡都煮黎食」；亦有人大讚樓主的行為，認為樓主清理外來物種值得嘉許：「樓主做得好，外來物種好影響原生生態」、「放生錦鯉破壞本地生態。支持！」

錦鯉食唔食得？小心重金屬傷中樞神經

錦鯉的祖先其實就是我們常見的食用鯉魚，現在見到的觀賞錦鯉就是食用鯉魚的變種，它們​​最早出現在中國西晉時期，後傳到日本發揚光大。錦鯉本身雖然無毒，肉質嫩滑可以食用，但其多刺多骨，腥味比其他魚重，雖說樓主用薑蔥焗，某程度可說是恰到好處，但錦鯉相比起食用用途，明顯較適合當觀賞魚。而且進食這些非食用性魚類，還要小心當中是否含有重金屬。

錦鯉（圖片來源：istock）

一般市面買到的海鮮魚類，都經食安中心規管，他們會定期檢測魚中的重金屬含量，以防汞等有害重金屬被市民誤食攝取，危害健康。汞主要以甲基汞這種有機形態積聚於食物鏈內，尤其是魚類。魚類中的總汞和甲基汞含量，要視乎它們的品種、生活環境、覓食模式及年齡等而定。

錦鯉明顯非正常食用魚類，若自行把觀賞魚、山澗野魚食用，避開食安中心的規管範圍，有機會增加重金屬中毒的風險。若長期攝取或不幸汞中毒，會傷害人體中樞神經，嚴重者甚至會大腦退化、出現聽力或視覺喪失等情況。

資料來源：香港街市魚類海鮮研究社