水果陷阱｜進食1類生果患癌風險飆升！夏天危險加倍 買水果4須知

吃水果好處多，不同的水果都有不同的營養功效，但如果誤吃1類水果，不但對身體沒有好處，還會令患癌風險上升！營養師開腔解說原因。



水果營養高 夏日吃消暑又美味

不少水果都富含水分、纖維和維他命C，在夏天吃可消暑增免疫力，還能幫助排便。而且吃對水果還可有助減重！按下圖看減重必吃的4大水果。

+ 8

水果腐爛勿再吃！營養師：患癌機率飆升

吃水果富營養對身體好，但有一種水果例外，這種就是已經腐爛變壞的水果！營養師張智傑在媒體報道中表示，因為水果水分多，若腐爛變壞長黴菌，就算只有一小部分，也會很易進行滲透，導致整顆水果受到黴菌的污染。

發霉水果。（圖片來源：istock）

發霉食物易致頭暈噁心 增食道癌口腔癌風險

若不小心把黴菌吃進肚子，輕微可能頭暈、噁心、嘔吐，重則會造成神經系統受損，且一些食道癌、口腔癌及胃癌等發生原因，也和常吃到發霉食物有關，故吃腐爛水果會使患癌機率飆升。

想避免吃到變壞的水果，除了存放要留意外，購買時也有4大要注意的事項：

發霉水果。（圖片來源：istock）

購買水果4大注意事項1：水果表皮有損傷

有些水果在運送過程中，可能會因撞擊而受傷，而如果表皮破損有缺口，會容易受細菌污染，而且水果放在攤位或商店中，人多、夏日氣溫高，容易增加細菌污染的風險。

購買水果4大注意事項2：小心切好的水果

有一些店家，為了營業額會把變壞的水果切塊出售。但如上文所言，細菌容易滲透，故大家要小心購買，最好購買原個水果。

購買水果4大注意事項3：特價水果要小心

店家有時會把快已壞、快壞、有傷痕的水果降價促銷，如果要購此類水果記得多多觀察清楚，最好還是選購當季且正常價位的水果，食得安心。

購買水果4大注意事項4：提防果汁

要小心店家有可能把發霉的水果榨汁賣，建議最好當場要求店家現榨，而且不要加冰、加糖，因為冰、糖會掩飾壞掉水果的味道。

資料來源：台視新聞/營養師張智傑