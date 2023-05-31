麥當勞灼傷｜女童倒瀉麥樂雞2級燒傷　母索償11萬！附灼傷處理法

麥當勞麥樂雞燙傷女童一案，發生於美國佛羅里達州。一名母親和女童購買了麥樂雞，但女童不幸被燙傷造成二級燙傷並留有疤痕，其父母向麥當勞和特許經銷商起訴，索償1.5萬美元（約港幣11萬元）。近日經審訊後陪審團裁定麥當勞須為此事負上一定責任，而麥當勞和特許經銷商則指無法同意判決結果但尊重。



麥樂雞。（圖片來源：麥當勞）

自閉症女童倒瀉麥樂雞 大腿2級燙傷留疤

母親Philana Holmes在麥當勞的得來速購買了一份開心樂園餐。（圖片來源：Local10）

事發於2019年8月21日，女童父母向法庭申請入稟，控告麥當勞及其特許經銷商Upchurch Foods，並索償1.5萬美元（約港幣11萬元）。他們指案發當日，母親福爾摩斯（Philana Holmes）在麥當勞的得來速drive thru（汽車專用窗口）購買了一份開心樂園餐，當日車上只有3人，包括在前面駕駛座的母親，以及在後座的兒子和4歲自閉症的女兒奧利維亞 (Olivia Caraballo)。

4歲女童2級燒傷。（圖片來源：Local10）

據美聯社報道指，母親在購買開心樂園餐後把食物遞給坐在後座的孩子們，在她開車離開麥當勞後不久，女兒開始放聲尖叫，她停車為女兒檢查，才發現她腿上的燙傷痕跡，原來包裝裡的麥樂雞掉落在女兒大腿與汽車安全帶之間，雞塊與女兒的皮膚接觸約2分鐘，導致她2級燙傷。她用手機記錄了女兒的傷勢，當中包括孩子尖叫的音頻片段，可見傷勢嚴重，訴訟狀亦指女童的傷會令她皮膚受損，留下疤痕。

陪審團裁定麥當勞要負責任 律師：麥樂雞熱得不合理

受傷女童家庭的代表律師示意的麥當勞包裝。（圖片來源：Local10）

麥當勞方的律師指出，當時麥樂雞的溫度不超過160 度（相等於攝氏71度），再者出售的食物為避免沙門氏菌，所以必須是熱的，顧客根本不應該將麥樂雞壓在安全帶和人肉之間超過2分鐘。

受傷女童家庭的代表律師指，麥樂雞熱得完全不合理，估計溫度高於 200 度（相等於攝氏93度），而且質疑麥當勞和特許經營權所有者未能對員工進行充分培訓，未能警告顧客食物的「危險」溫度，以及將食物烹調到比必要溫度高很多。

麥當勞：無法同意法庭判決但尊重

最後陪審團裁定麥當勞須為女童的傷負上一定責任。美國麥當勞發聲明表示，「這實屬不幸事件，我們不同意裁決但尊重。我們的顧客應繼續信賴麥當勞提供麥樂雞時，有遵守確保安全的政策和程序。」

麥當勞的持有者兼經營者布倫特厄普丘奇（Brent Upchurch）在一份聲明中指：「我們對這不幸事件中發生的事情向這個家庭表示同情，因為我們將客戶安全視為我們的首要任務之一，但我們餐廳是確實地遵守了相關規定，因此我們對今天的判決深感失望。」

煮食溫度勿睇小 燙/燒傷處理4步驟

燙傷或燒傷，一般來說大致可分3級：

1級：為表面燒燙傷，皮膚表面會紅腫疼痛

2級：真皮層已經受損，不單會紅腫疼痛，更會出現水泡

3級：最為嚴重，皮膚已經深層受損，出現發白或發黑，神經受損所以沒有痛楚或感覺

按圖看燙/燒傷處理4步驟：

處理燒燙傷正確4步驟

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資料來源：美聯社/CNN/Local10