廚房裝修｜抽油煙機排風管斷開搶救無效！　教你４步自行輕鬆換喉

近日有網民於Facebook群組《家居維修交流平台》發文，表示抽油煙機錫紙喉管中間斷開，他曾經用錫紙膠紙修補斷開的地方，惟最近斷裂情況嚴重到無法修補，希望網民能夠介紹裝修師傅代勞。不過，不少網民則回覆指錫紙喉管可以自行更換，無須多此一舉。



按圖即看事主情況：

網民：換喉「小兒科」 建議自行更換

有網民指出事主的錫紙喉管之所以經常斷裂，是因為喉管不但過長，而且曲位太急，導致排氣不順暢，加上抽油煙機的不鏽鋼外殼邊緣非常銳利，亦會令喉管容易損壞。

有網民建議事主直接前往五金行轉介師傅幫忙維修，但亦有不少網民表示更換抽油煙機喉管屬於「小兒科」工程，更謂「求其揾個男人都識搞」，建議事主嘗試自行更換，到五金行買齊材料只需百多元，但如果聘請師傅上門維修，則要花上多幾倍的價錢，惟事主則回覆指「唔識換」。

退休人士裝修零經驗 １小時輕鬆完成

退休人士蕭先生亦曾經面對抽油煙機錫紙喉管斷裂問題，雖然本身沒有裝修底子，但他亦嘗試自行更換喉管。前後他只花費145港幣，在五金舖購買了12尺長的喉管和一卷錫紙膠紙，用了1個小時更換喉管，過程相當容易和方便。蕭先生更將過程拍成影片上載到《sunny siu siu》的YouTube頻道，獲得不少正評，蕭先生亦非常滿意成果。

步驟一：前往五金舖購買所需物資

一般而言，抽油煙機均需要6吋以上的排風管尺吋，尺吋較小的排風管會限制通氣量，從而降低廚房抽油煙機的效率。因此在購買時應留意抽油煙機排風管的尺寸要求。

步驟二：清拆舊喉

在清拆舊喉時，應注意抽油煙機在關閉狀態，先拆除原有的錫紙膠紙，再使用𠝹刀，分批移除舊有的喉管。舊有的喉管如要丟掉，則可將其壓扁然後棄置。

步驟三：安裝新喉

安裝新喉時應預留位置讓喉管在抽油煙機上方轉彎，同時應儘量少轉折。喉管過長而且多轉折會影響抽油煙機的排油煙效果。

安裝時可從中間洞口開始慢慢向左右兩邊推，先接駁抽油煙機口，再接駁到排風窗口。如果喉管太長，可以稍微修剪。安裝完成後，應使用錫紙膠紙將接駁處包裹嚴密，以免影響排風量。

步驟四：測試抽油煙機

安裝完成後，應重新開動抽油煙機，確認廚房抽油煙機的排煙管出口是否接通，有沒有漏風現象，是否能夠正常排風，便大功告成。