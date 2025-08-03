暴雨水浸｜抽油煙機都入水？安裝3招防水防蟲　抽油機邊款最好？

天文台一周內發出兩次黑色暴雨警告，紅雨、黃雨、暴雨、驟雨輪住上，不只新界低窪地區出現出浸，港島東區、黃大仙等亦水澤成災、如山洪暴發，就連家中的窗戶或冷氣機位置也入水，抽油煙機更是暴雨下的高危地方，若抽油煙機安裝不妥，隨時入水，還會降低抽風效能，有機會「引蟲入室」！



狂風暴雨下，抽油煙機像瀑布噴大水。

煮食油煙2A致癌物 安裝不妥入水入蟲

據之前《東森新聞》報道，有市民指在狂風暴雨下，廚房的抽油煙機像瀑布般噴水！其實抽油煙機喉管安裝不妥，也會入水。

抽油煙機是每個廚房必備的電器，不僅抽風系統很重要，世衞（WHO）已將高溫油炸所產生的油煙列為2A組別致癌物，是肺癌的危險因素之一。安裝是否妥當就更重要！如果室內的抽風系統不理想，會令家中「烏煙瘴氣」影響健康，安裝不妥更會入水入蟲。

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煮食油煙屬2A致癌物，不容忽視。（nikita-tikhomirov＠unsplash）

抽油煙機選擇｜4類抽油煙機 1款整體表現最好

不想一家人都「一頭煙」，就需要一部抽風力強勁的抽油煙機。市面上有各式各樣的抽油煙機品牌，究竟應該如何選擇？坊間的抽油煙機大概可以分為4類，包括雙風扇、煙囪式、拉趟式及整流板式，根據消委會於2019年的測試結果發現，煙囪式的整體表現最好。

按圖看不同設計的抽油煙機：

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1.傳統雙風扇設計：最普遍款式，即左右兩邊各有一個風扇的設計，大部分的雙風扇款可獨立操控



2. 煙囱式：近年較為流行，機身高度是4類設計中最長可接近1米，需佔用空間較多



3. 拉趟式：以嵌入方式安裝於廚房吊櫃下，使用時將過濾網拉出，不使用時則推入，機身深度是眾多機款中最短，闊度亦較窄，有助節省空間



4. 整流板式：機身底部設有整流板（rectifier panel），故從外觀上看不到機內的風扇。



一個抽風強勁的抽油煙機可以讓室內的空氣保持潔淨。（圖片來源：Unsplash）

按圖看選擇抽油煙機3步驟：

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步驟1：量度尺寸

不同抽油煙機的尺寸都不同，抽油煙機與明火爐具頂部距離大約要有650mm；與電磁爐則最少需要有550mm，才可以達到最大功效。

步驟2：選擇清洗功能

購買有自動清洗功能的抽油煙機，可保持理想的抽風效能，而易拆式的抽油煙機則毋須工具就可以簡單清潔面板及風輪。

步驟3：考慮安裝的位置

油煙喉的彎位愈多，產生愈大阻力，爐頭位置與排氣孔愈遠，愈易降低實際排風量。

安裝距離 明火電磁爐各不同

在安裝抽油煙機的時候，不少人都會有疑問，究竟抽油煙機與爐頭相隔多少才能發揮最大的功效呢？有專家建議，應先查看說明書所要求的安裝規格，因為明火爐和電磁爐要求與抽油煙機的距離都不同，一般來說，抽油煙機安裝的距離與明火爐具頂部大約要有650mm；安裝電磁爐最少需要有550mm，才可以達到最大功效。

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安裝位置 裝喉管小技巧防水防蟲

抽油煙機的安裝位置亦很影響抽風效率，其實，抽油煙機不一定要安裝在貼近窗邊的位置，不過愈近窗邊，接駁喉管可以直接連接窗外，抽風效率愈高；相反，喉管過長而且轉折的話，會影響抽油煙機的吸力，令室內的油煙不能在最短時間抽離家中。

此外，抽風喉管一般都不是密封式設計，所以外來物例如雨水可以從喉管外流進去。因此安裝時一般都會將屋外的部分稍稍向下調整，避免雨水在喉管積聚。而昆蟲等小動物亦有機會從喉管走入室內，有些抽油煙機會設有止回閥，當抽油煙機關閉時，止回閥可防止昆蟲從機身走入室內。

延遲關機功能 保持室內空氣清爽

坊間有人建議，煮食後抽油煙機亦要多開5至10分，把室內的油煙盡可能抽走。其實，市面上部分型號的抽油煙機設有延遲關機功能，只需要按下延遲關機按鈕，抽油煙機就會在指定時間後自動關機。如果內置空氣素質傳感器，就可以因應環境氣味變化而調整抽風力，讓室內空氣以最快時間回復正常水平，避免吸入過多油煙而影響身體健康。