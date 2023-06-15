洛神花茶｜降血壓膽固醇助抗癌好處多？中醫指6類人不宜或傷脾胃

洛神花盛產於熱帶地君，每逢夏季都會在街市見到，對於食慾不佳或清心降火特別有效。洛神花也是一個非常好的抗氧化物，可以清除自由基及延緩衰老，並提升人體的免疫力，可是，洛神花真的人人適合飲用？以下中醫師將會替大家一一解說。



洛神花功效有清心降火、活血補血、利尿、去浮腫等。（Envato）

洛神花為一年生草本植物，主要生長於熱帶和亞熱帶地區，盛產於每年4月至在9月。洛神花性寒、味酸，花、根、種子都可以入藥。功效清心降火、活血補血、利尿、去浮腫等。

按下圖洛神花5大功效：

+ 8

洛神花的有效成分

洛神花含有豐富有機酸，如檸檬酸、蘋果酸、維他命C、礦物質如鉀、鈣、鎂。洛神花最特別的是含有具高抗氧化性的多酚類，包含了花青素、類黃酮素、原兒茶酸及異黃酮素等。

不過，洛神花雖有益健康，卻非人人適宜飲用，按下圖看哪6類人不宜食用洛神花：

+ 8

1）體質偏寒涼人士

洛神花性涼，因此體質偏寒涼及體虛氣弱者，如氣力不足、容易疲倦、手腳冰冷等，不宜喝飲用。

2）女性經期時不宜飲用

洛神花容易導致月經不順，孕婦亦不應食用。

3）脾胃虛弱人士

脾胃虛弱人士不宜空腹飲用，不然可能會出現腹痛不適的情況，加點蜂蜜可減少對腸道的影響。

4）胃酸過多人士

洛神花含大量有機酸，雖然可幫助消化，但對胃酸過多的人來說則少吃為佳，否則容易引起胃酸倒流。

5）血壓偏低人士

洛神花有降血壓功能，血壓偏低者不宜多吃，否則會進一步影響血壓。

6）腎功能欠佳人士

洛神花還可利尿，對於腎功能欠佳的人，應謹慎服用。

中醫師梁楚凝指洛神花其實不是人人適合飲用。（受訪者提供照片）

夏天天氣炎熱，心火大盛，飲用洛神花可以清心利尿，帶走人體多餘熱氣，可緩解浮燥心情。夏日炎炎消化功能慢，洛神花味酸亦可幫助消化，但有6類人不宜飲用。 中醫師梁楚凝