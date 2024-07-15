揀西瓜貼士｜瓜農5招揀必甜多汁西瓜　瓜紋散或密 瓜藤蜷或直好？

西瓜清涼消暑，是夏天必食的水果之一，不過，如何選一個又甜又多汁的西瓜？有Youtuber就分享之前跟瓜農學習選西瓜的秘技，只要按着那5大方法，便能輕輕鬆鬆挑選出熟透的清甜西瓜。



拍西瓜聲 清脆就好？

不少人都自以為識選西瓜，在西瓜表面輕拍，若然聲音清脆通透，就代表已經熟透。不過，要選一個好西瓜不止一個方法。Youtuber樂樂媽早前就跟瓜農學習選西瓜，原來當中有些小秘技，只要按5個步驟就可以挑選出又甜又多汁的西瓜。

想選一個又甜又多汁的西瓜，就要跟瓜農學5大選瓜步驟。（資料圖片）

按圖看5個選西瓜的步驟

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挑選清甜西瓜5重點

1. 紋路清晰四散 瓜熟透

除非切開西瓜，一般人很難觀察到它的成熟程度。不過，原來瓜農間有一句口訣「紋路聚西瓜生，紋路開西瓜熟」，即如果西瓜皮的紋路清晰而且向四周散開，就代表西瓜已經熟透。相反如果紋路聚在一起，而且生長不規律，就代表西瓜仍沒完全成熟，還需要繼續生長多一段時間。

2. 瓜皮很刺黏手 未熟或過熟

成熟的西瓜表面是光滑，反之如果摸上去很刺手或者黏手的感覺，就代表西瓜尚未成熟或者已經過熟，都不宜選擇。

瓜農表示紋路愈清晰和分開，代表西瓜愈成熟。（資料圖片）

3. 瓜臍愈小 愈甜愈多水

西瓜是花凋謝後結果而來，所以西瓜的底部仍保留瓜臍。隨著西瓜的成長，瓜臍會逐漸縮小，樂樂媽表示部分瓜農為了賺錢，會售賣已成型但未成熟的西瓜，瓜臍較大亦不甜，瓜皮亦會較厚；反之瓜臍愈小，代表西瓜有充份的時間成長，水分和甜度亦相對提升，而且瓜皮亦比較薄。

瓜臍愈小，西瓜就愈甜。（Youtube截圖）

4. 拍西瓜清脆通透 水足糖分高

要知道西瓜熟透沒有，不少人都知可以輕拍西瓜，如果聲音沉實就代表西瓜未成熟或者水分不足，相反如果聲音聽起來清脆通透，就代表它水分充足而且糖分高。

5. 綠色蜷曲瓜藤 新鮮養分夠

西瓜藤也是一個重要的指標。她表示，西瓜藤頭要呈現綠色，代表西瓜採摘的時間短，水份流失較少而西瓜亦較新鮮。不過西瓜藤頭如果呈現黃色，代表不少水分已經流失，西瓜可能已經採收了一段時間，有機會變得不新鮮。另外，成熟的西瓜不再需要汲取養分，所以藤頭會萎縮卷起，但如果西瓜被提前採摘，藤頭就會較直，不適合市民食用。

西瓜底部呈黃色 與成熟度無關！

此外，不少西瓜底部都會呈現黃色，有人或者會以為是西瓜未熟透，不過瓜農解釋顏色的不同是因為日照的關係，西瓜表面如果被日照就會呈綠色，相反陽光照射不到的部分，或者長期接觸地面，表皮就會呈黃色，不過無論是綠色或黃色，都不影響西瓜的甜度。

然而表皮發白，即代表它仍是生瓜，甜度不足水份亦不高，不適合食用。