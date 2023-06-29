電陶爐｜熱溶煲蓋黐面板！專家1招輕鬆處理消委會教遇1情況即停用

電陶爐好危險？有網民於Facebook群組《家居裝修設計分享Group》發帖，表示誤將煲蓋放在電陶爐上，結果因電陶爐的熱力溶化了煲蓋的提手，希望網民能夠提供解決辦法。有網友笑指「爐面好滄桑下」、「嵌入式煲蓋」，建議事主直接換新，亦有網民提議風筒吹、刀片刮、用椰子白等。亦有網友指有朋友曾因電陶爐自己發熱，燻黑了整個廚房，直言好危險。究竟電陶爐有哪些危險性要注意？為何會令煲蓋溶化？



加熱面板 剷走溶膠繼續用

記者就電陶爐的安全性問題和事主的情況向裝修學院校長鄧世民（Simon）查詢。他回覆指，如果電陶爐上黏上膠，可以將電陶爐開啟，待面板釋放熱力，再用耐熱的器具將溶化了的煲蓋提手剷走，只要將塑膠剷走便可再次使用，不會出現導熱或安全問題。但要注意，如果使用刀片，需與爐面成水平線，避免刮花。

用電陶爐要開抽油煙機 防吸入有害物

他亦提醒，燒膠加熱的過程有機會釋出對人體有害的物質，故在開啟電陶爐時，應同時啟動抽油煙機，避免吸入有害物質。

就事主的情況，Simon認為電陶爐面板已經「遍體麟傷」，污跡非常多而且充滿刮痕，煲蓋提手溶化了的塑膠有機會黏附在刮痕的裂縫內，建議事主應徹底進行清潔，確保縫隙內沒有殘留塑膠才重新使用，避免在使用電陶爐時，熱力會焚燒殘留的塑膠而發生危險。

儲熱多散熱慢 關機後有機會熱溶物件

不少家庭會使用電磁爐作簡單煮食，但電磁爐所用的煮食器皿必須是不銹鋼及其他特定鍋具。但電陶爐則可使用任何平底鍋具，相對較方便，近年亦成為港人的熱門選擇。

不過，亦有人認為家中使用電陶爐非常危險，因為電陶爐是透過灼熱面板加熱煮食鍋具，面板儲熱較多，即使關機後，熱力仍會維持一段時間，如果在熱力未散的情況下放置物品或塑膠在面板上，有機會溶化。

市面上有售賣爐面蓋板，售價由50至150港幣不等。（網上圖片）

消委會建議：電陶爐用後宜蓋住爐面

消委會則建議用家可在煮食後用器具蓋住爐面，尤其家中有寵物者，萬一主子「百厭」跳上爐頭，意外隨時發生，用適當器具遮蓋爐面可以避免燙傷。

電陶爐３大使用貼士 爐面現裂縫可能爆炸

１ 切勿與其他大功率電器共用插座

電陶爐的火力高，屬於用電量大的電器，故消委會建議應避免與其他大功率的電器（例如：電水煲、電飯煲）共用同一插座。

２ 使用前檢視爐面有否裂縫或破損

有人認為爐面出現裂痕仍可續使用。其實面板碎裂是一件危險的事，一旦菜汁油跡等滲入器具內部並與帶電部件接觸，有機會引發電器短路甚至爆炸。因此，如發現爐面有破損應及時維修或更換。

３ 使用後不應立即切斷電源

有些型號內部的風扇會在使用後繼續開動，故消委會建議要讓爐底散熱及面板降溫，才關上爐具。