朱古力有蟲｜放廚櫃一開封即見白點蠕動！食安中心覆2原因有蟲/卵

朱古力是很多人的最愛，不過若然朱古力中有蟲亦十分嚇人和令人擔心。早前，有讀者留言投訴，表示在一盒於香港購買的朱古力豆中發現有蟲，樣子嚇人。食物安全中心回覆查詢時表示，有2個原因或會令朱古力受蟲害污染，市民如誤食或會引致過敏，不宜再進食。



受訪者指，不少蟲已經孵化，白色的蟲（紅圈示）在蠕動，樣子嚇人。（圖片由受訪者提供）

朱古力數月前買 白色點點原來是蟲

讀者表示，朱古力是數月前在香港一間零食店購買，購買後一直儲存在食物櫃內，直至今個月初打開，就發現每粒朱古力豆上有一個個洞，仔細看洞中有一點點白色的蟲在蠕動。讀者指初時看到十分驚訝，表示在香港從未見過這個情況，而且其他一同購買的朱古力零食都未見有蟲，懷疑朱古力豆早在購買之前就被蟲卵污染，幸好及時發現並且全數丟棄。

受訪者表示，在香港的零食店購買朱古力豆後數個月打開食用即發現有蟲。（資料圖片）

食安中心就查詢抽檢朱古力豆 冇發現蟲/蟲卵

我們就相關事件向食物安全中心查詢，他們表示已經派員到市面上不同零售店抽取相關朱古力樣本進行檢查，當中包括涉事朱古力款式及相同品牌的產品，但所有樣本均未有發現蟲或者蟲卵的情況。

懷疑收成前或儲存期間受污染 進食或致敏

食安中心表示，雖然抽查樣本中未有發現蟲卵，不過仍有機會在食物生產前或儲存期間受到蟲害，他們提醒市民，食物如受蟲害，當中含有病菌和寄生蟲。此外，對甲殼類食物過敏的人，或有機會產生過敏反應。食安中心提醒市民，若然在食物中發現有昆蟲，就不宜食用及應立即棄掉，並呼籲市民在選購食物時，應光顧信譽良好的商店，而且選擇包裝良好的食物，減低食物受污染及損壞的機會。開封食物之後要盡快食用，或食用後立即用有蓋或密封的容器儲存，並置於陰涼乾爽的位置或雪櫃。

食安中心表示，或有機會在朱古力生產前已經被蟲害污染，又或者因為貯藏不當，令蟲爬到食物上產卵。（資料圖片）

如市民發現供人食用的食物不潔或不宜食用，可致電分區環境衞生辦事處

24小時熱線：2868 0000 或 1823投訴