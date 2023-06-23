腸塞｜女護食牛蒡烏冬塞腸劇痛住院2周　4高危食物進食時別漏1步

一碗本應健康又美味的牛蒡天婦羅烏冬，竟然可吃至腹部劇痛，要住院兩星期！每天都工作忙碌，連食飯時間都匆匆忙忙的上班族要注意了，意想不到的飲食風險，可能隨時出現。



日本電視台的節目《世上讓人吃驚的新聞》報導了一位日本女護士，因為工作量大，習慣了每次用膳都匆匆了事，沒有好好咀嚼便趕忙往肚裏吞。一天放假在家的她準備了牛蒡天婦羅烏冬做午餐，一如平日地狼吞虎嚥把它吃完。飯後幾小時，女護士開始腹痛，她吃了止痛藥應付，但肚痛情況愈發嚴重，捱至晚上已痛至身體完全無法伸直，感覺自己快要死掉的她只好掙扎着到醫院。經X光診斷，醫生指劇痛的原因是出現腸阻塞。

腸阻塞是什麼？

（ザ！世界仰天ニュース）

腸阻塞是指腸道阻塞致食物和液體無法通過，或是喪失正常蠕動功能。發生部位可能是小腸或是大腸。雖然很多疾病如腸手術後、腸扭轉、發炎，甚至腫瘤等都有可能引起腸阻塞。但出現突發性嚴重疼痛的情況，也可能由食物阻塞造成。不即時治療有機會引致敗血症、腹膜炎和腸穿孔等致命情況。

腸阻塞的病徵：

＊腹部絞痛

＊沒有食慾

＊嘔吐

＊沒有排便和放屁

橫濱市立大學附屬醫院消化器外科準教授石部敦士指，今次個案中因飲食而出現腸阻塞，原因跟進食習慣和食物都有關係。快速大口吞食加上進食牛蒡，正是讓食物堵在腸道的元兇。牛蒡含大量非水溶性食物纖維，這類物質在消化道內會增加糞便體積，加上咀嚼不足，更難以消化，結果塞在一起。事實上，中日等地都不時出現吃米糕、喝珍珠奶茶等引起腸梗塞的案例。

牛蒡（ザ！世界仰天ニュース）

腸阻塞高風險食物：（點擊下圖）

+ 4

1.糯米製品：如粽、米糕、湯圓等

2.高纖水果：如柿子、石榴等

3.高纖蔬菜：如竹筍、牛蒡、芹菜、小松菜等

4.木薯粉製品：如珍珠、麻糬、蕨餅

石部敦士認為，只要不一次大量攝取高纖食物，進食時避免狼吞虎嚥，要慢慢咀嚼，便不易出現因進食而造成腸阻塞的情況。

參考資料：ザ！世界仰天ニュース／hello醫師