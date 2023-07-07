行街市｜石籬街市打卡位31B巴士 蝦$15份 鮑魚$30/4隻 菜$10/3份

記者遊走葵涌2大街市，分別是經過活化的石籬街市，以及歷史悠久的石蔭街市。這2個街市的風格截然不同，而且客路也不一樣，石籬街市的海鮮較實惠，但石蔭街市的肉類較便宜，各有各特色。

攝影：黃偉麟



石籬街市走懷舊路線 海鮮價錢實惠

石籬街市在2020年經過活化，搖身一變成為一個特色街市，門口一個31B巴士地標，已成為近年打卡的熱點之一，再配合有冷氣及較整潔的環境，成功吸引男女老少前來光顧。雖然是特色街市，但價格與一般街市相若，到了黃昏時分，海鮮及蔬菜也實惠。街市的後方有一條食街，有茶飲店、小食店及特色餐廳，也是街市的吸引之處。

石籬街市打卡位31B巴士。（攝影：黃偉麟）

石籬街市走懷舊路線。（攝影：黃偉麟）

石籬街市海鮮$30/2份 豬骨$20/斤

石籬街市有6個海鮮檔，其中2檔專售活海鮮，其餘都是冰鮮檔，到了收市時段，金鼓魚及蝦類$30/2份，紅衫魚$25/3條，青根魚$30/4條，鮑魚$30/4隻，蜆類$30/2份，池魚$20/20條，另外，豬肉檔的價格不算驚喜，肉類方面也有特價，豬骨$20/斤，豬肉$28/斤。不得不提是比較少見的牛肉檔，各類鮮牛肉或進口肥牛也有售，牛的各個部位也供選購，價錢合理。

按圖看石籬街市有哪些海鮮及肉類：

+ 13

石籬街市蔬菜$10/3份 荔枝$30/3磅

一如其他領展街市，蔬菜類會較外面的直銷菜貴，大多是售賣本地批發菜，並以一斤斤形式出售，質素及外觀亦較吸引，菜心$14斤，菠菜苗$20斤，黃芽白菜也要$12斤。到了收市前，也有$10/3份的蔬菜，但分量較少，整體未算便宜。水果也非石籬街市的重點，但也有抵買之選，如桂味荔枝$30/3磅，黑牌橙$20/3個，火龍果$30/6個，愛民芒$30/4個。

按圖看石籬街市有哪些蔬菜及水果：

+ 9

按圖看石籬街市有哪些特色店舖及食街：

石蔭街市40年歷史 不復當年興旺

石蔭街市是指北葵涌街市及石蔭路一帶的地舖，曾幾何時，這裡非常興旺，但時移世易，已變成一個老人區。兩層高的北葵涌街市，面積並不大，雖然空置率不高，檔主較多是上了年紀，而客路對象也是區內的年長人士為主，所以人流比較少。

石蔭街市有接近40年歷史。（攝影：黃偉麟）

石蔭街市不復當年興旺。（攝影：黃偉麟）

石蔭街市海鮮不便宜 豬肉最抵全場$20斤

石蔭街市的海鮮集中在北葵涌街市地下，大約只有5至6檔，當中只有一檔售賣活海鮮，其餘都是售賣冰鮮魚類。紅衫魚$35/3條，黃蟶子$52斤，沙白$30/斤隻，花螺$120/斤，扇貝$50斤，台灣鮑魚$120斤，價格比市區街市更貴。相反，石蔭路一帶的豬肉檔，到了接近6時，豬肉任何位置一律$20斤，另外，有專售本地豬肉的店舖，豬肉$48斤，但未算受歡迎。

按圖看石蔭街市有哪些海鮮及肉類：

+ 13

石蔭街市蔬菜$20/3份 新奇士橙$20/6個

北葵涌街市1樓售賣較優質的本地批發菜，而直銷菜集中在石蔭路一帶的地舖，大約5時許已出現全場蔬菜$20/3份，選擇多而且分量大，差不多全條石蔭路都是劃一這個價錢，只有少量較優質的蔬菜會一斤斤形式出售。水果方面石蔭街市也較便宜，石蔭路一帶的水果店，榴槤$60個，糯米糍荔枝$38/3磅，龍眼$40/3磅，王林蘋果$30/4個，新奇士橙$20/6個。

按圖看石蔭街市有哪些蔬菜及水果：

+ 11

按圖看石籬街市有哪些其他店舖：

+ 3

以上價格日期：2023年7月6日18:00

*街市價格可升可跌，每日或有不同，以當天為準

