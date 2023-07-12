移民英國｜舉手點菜無禮?催開工要罰錢？移英港媽列5行為影衰港人

各處鄉村各處例，移居到不同地方就要適應當地的文化和習慣，否則惹人側目。Youtube頻道「Moon媽在英生活」早前就分享了10個英國不能做的缺德行為，當中有5個港人習以為常的舉動，原來都會令英國人反感，到當地生活或者旅行的港人要留意！



有些行為看似無傷大雅，但原來在英國人眼中，是不禮貌的行為！Moon媽表示，英國人一向注重禮儀，所以港人與他們相處時，亦要融入他們的文化之中。

按圖看5個港人要改掉的生活習慣：

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1. 在餐廳不可舉手或大叫侍應生



在香港餐廳吃飯，都會習慣招手，或者叫侍應過來點菜。不過，這些行為在當地人眼中會被視為沒有禮貌，甚至令人反感。正確的做法是嘗試與侍應有眼神接觸，再指著餐單，他們就會意會和走過來幫忙點菜。

Moon媽表示，香港人習慣點菜前舉手示意或者叫侍應，不過原來在英國餐廳這些行為都是不禮貌。（Unsplash）

2. 避免在別人說話時插嘴



香港人生活急速，就連對話都想愈快愈好，有時不自覺插嘴，讓職員先協助自己都是無可厚非。不過，Moon媽表示，英國人注重溝通上的禮儀，不喜歡被人插嘴，加上他們認為最好的待客之道，是讓職員全心全意解決每位的問題，而不是一次過應付多個客人。所以若然在餐廳、超市或者其他公眾場合，遇上困難並要求職員協助，就要耐心等待了。

英國人不喜歡在對話的過程中有人插嘴，所以想找人協助，就要花點耐性。（Unsplash）

3. 不可催促英國人工作



香港人工作效率高，亦期望別人同樣可以盡快解決自己的問題，難免令人感到有壓力。Moon媽表示，英國人的生活節奏慢，移英港人亦應該要自我調節，「曾經有個朋友，在英國等待樓宇成交的時候，每天都電郵律師了解最新進展，結果成交之後發現，律師樓向對方追加一筆額外服務費，並指客戶每天催促律師，導致律師的工作量大增，要求追加額外費用。」Moon媽續指，若然客戶的要求過分，服務提供者更有可能取消交易，所以提醒港人到英國生活前，要做足期望和情緒管理。

Moon媽指，有朋友因催促當地律師進行樓宇成交，被律師行額外追收服務費。（Unsplash）

4. 重視鄰舍關係 Thank you、Sorry掛嘴邊



Moon媽表示，大部分英國人都很有禮貌，而且很注重鄰舍的關係，所以一般都會將「唔好意思」（excuse me）、「謝謝」（thank you）和「對不起」（sorry）掛在口邊。Moon媽指，根據非正式統計，每個英國人一天平均都會說8次「謝謝」和「對不起」，不單止令衝突減少，同時改善人與人之間的關係。

Moon媽表示，大部分英國人注重鄰舍的關係，所以他們對人都很有禮貌。（Unsplash）

5. 紳士風度 推門會先讓人



同樣是禮貌的表現，英國人進出室內時都會幫人推門，Moon媽謂，以她的小朋友為例，在英國讀書時，老師每次都會邀請不同學生推門，並讓所有學生進出之後，才會最後一個進入課室，從小就建立他們禮讓的習慣，所以香港人到英國之後，若然推門不禮讓，英國人會十分反感。

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非針對香港人 勿影響當地對港移民印象

Moon坦言，以上不禮貌的行為不是針對所有移居英國或到當地旅遊的港人，不過，近年不少香港人都選擇到英國落地生根，他們的行為表現會直接影響到英國人對香港人的觀感。想彼此以禮相待，每個香港人都要努力做好自己的本份。

英國人從小的教育要求小朋友學會禮讓，幫助別人推門更是英國公民教育的一部分。（網上圖片）

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