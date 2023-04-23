移居英國｜港媽列英國人4惡習匪夷所思　洗碗唔沖水生肉唔洗就煮

離開香港到英國生活，難免需時適應異地的生活文化，Youtube頻道《Moon媽在英生活》就分享了Moon媽在英國居住2年後，仍然難以適應當地人的生活習慣，因為部分英國人的小習慣，在港人眼中不單奇怪，甚至感到噁心！



Moon媽早前出片，講解她們一家人在英國生活了2年，仍然未適應的文化和習慣。（圖片來源：Facebook專頁）

Moon媽分享了移民英國生活2年，但至今仍難以適應當地人不少生活習慣，當中4個與飲食「文化」有關，令Moon媽匪夷所思。

按圖看4個港人不能接受的英國人飲食習慣：

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1. 肥皂洗碗 不沖水保持潔淨



一般人用洗潔精或皂水洗碗後，都習慣再用清水沖洗，再抹乾放回廚櫃，不過，Moon媽卻發現英國人不會這樣做，「有一次，到英國朋友家中作客，飯後他們就將碗碟放入鋅盤，加入清水和肥皂，再用海綿刷洗。」最奇怪的是朋友沒有過水，任由碗碟沾滿肥皂，放在旁邊晾乾，Moon媽問對方為何沒有洗走肥皂，對方卻反問為何要這樣做，因為當地人普遍覺得肥皂留在碗碟上可以保持潔淨，亦不會留下水漬。Moon媽直呼想不通這個解釋。

英國人習慣用肥皂洗碗後不會沖水洗淨。（Pixabay）

2. 薯片餅乾當正餐 少菜餐單不習慣



隨著都市人愈來愈注重健康生活，不少人都會進行多菜少肉飲食模式，不過Moon媽表示英國人從來不注重飲食健康。飲食方面，他們普遍少吃菜，所以蔬菜在超市的種類較少，一般只有薯仔和番茄，就算連續重複吃同一款食物，英國人都沒有埋怨。最令Moon媽不解，是不少英國人都會以薯片和餅乾作為正餐，不過身型卻可以魁梧。

英國人習慣以零食代替正餐，不過他們的身型依然魁梧。（Pixabay）

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3. 3秒定律 BB奶咀掉在地上都適用？



不少人應該聽過「3秒定律」，即食物掉在地上，3秒內如果拾起都可以照吃。雖然這個定律並沒有任何科學根據，但相信很多人都試過。Moon表示，原來英國人也有「3秒定律」，不過，他們甚至在街上掉了食物都會拾起照吃，她說：「有次在超市見到一個英國媽媽抱著一個BB，口中叼著奶嘴，途中奶嘴不慎掉在地上，媽媽竟然拾起奶嘴，沒有清潔下直接放回BB口中！嚇得Moon媽直呼完全不能接受。

不少英國人都認為地面乾淨，就算食物掉到地方都可以拾回再吃。最令Moon媽不解的是連小孩子的奶嘴掉到地上都會照吃。（unsplash）

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4. 肉類烹調之前不會清洗



講求衛生是烹調食物的第一步，所以一般人在處理食材時，首先會先清洗乾淨蔬菜和肉類。Moon媽說：「無論是豬牛羊雞，香港人都習慣先用水清洗表面的污穢，才放心加熱烹調。正當以為所有人都會這樣做的時候，英國人卻通通都不會做，就直接加熱食物。」她記得第一次見到他們以這個方式烹調時都感到不解，後來才了解到，英國人認為，鮮肉表面滿佈細菌，清洗的過程中水花四濺，反而會增加細菌傳播的風險。她又稱英國衛生組織都提倡市民在煮食前，毋須清洗肉類，只要將肉類高溫加熱即可。

英國人一般不會在煮食前清潔生肉。（Pixabay）

毋須逼自己融入英國人生活習慣

每個地方都有獨特的文化差異，Moon媽說：「文化本身沒有分對錯，就算融入不到當地的文化，亦毋需強逼自己，最重要是以自己舒服的生活習慣即可。」她又不認同到英國生活就應該吃西餐，不要再吃港式食物的思維，覺得只要不影響別人，毋須理會別人的想法，否則做人就很辛苦。