移民英國｜移英港媽教用12款超市食材代替港式美食　油炸鬼都扮到

英國和香港的飲食文化不同，想在當地重現港式味道都不容易，四出搜羅食材之外，都要物色不同食物代替品。早前，Youtube頻道《Moon媽在英生活》就介紹了多款可以在當地超市輕易買到的食材，可還原多款港式美食，價格還很便宜呢！



Moon媽表示，Tesco extra較一般Tesco地方更大，售賣的產品亦較多元化。（Youtube@Moon媽在英生活截圖）

Moon媽表示，英國超市Tesco近年為了迎合顧客的需要，於亞洲食品區都售賣不少東南亞食品，包括不少香港都可以買到的食材，例如泰國米、米粉、韓國辛辣麵、出前一丁、豆腐、包裝飲品等食材。另外，紹興酒、豉油、蠔油等醬料都一應俱全，可以滿足到移英港人的需要。

英超市售中式蔬菜 芫荽、薑、小棠菜都有

不少移英港人都覺得，英國當地的食物款式少食材又單一，外出用餐的價錢又貴，是名副其實的「美食沙漠」。因此，香港人移居到當地之後，都習慣每餐自己煮，除了肉類，蔬菜不外乎番茄、薯仔、椰菜等，難免令人納悶，不過，隨著愈來愈多港人及亞裔移民到英國定居，當地超市亦開始供應不同種類的蔬菜，Moon媽表示Tesco除了供應小棠菜、菠菜之外，亦有芫荽、薑、辣椒等，價錢亦較中超更便宜。

Tesco亦有供應不同種類蔬菜（Youtube@Moon媽在英生活截圖）

按圖看Tesco超市買到食材和價錢

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港式美食12款替代品 油炸鬼都扮到！

英國超市售賣貨品的種類雖然愈來愈多，但有時要尋找合適的中菜食材、醬料等都很困難。想複製出港式風味，就要動動腦筋，Moon媽就介紹了12款可在英國超市買到的食品，代替和複製港式風味。

按圖看英國超市買到的12款港式食物代替品：

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薄餅麵糰搓完即炸 輕輕鬆鬆扮油條！

油條配白粥相信是不少港人心中最地道的港式早餐，不過，在英國何來有售賣白粥油器的粥店呢？Moon媽建議，可用超市買到的Pizza Express薄餅麵糰，搓成油條的樣子，再將它油炸即可。

Moon媽表示，想食油條的移英港人可以嘗試用這款薄餅麵團製作。（Youtube@Moon媽在英生活截圖）

免天然生曬 英式鹹魚一樣美味

鹹魚伴飯是香港不少長輩的至愛，不過鹹魚味道濃烈，而且英國天氣經常下雨，不可能在居住的地方天然生曬鹹魚。Moon媽就推薦在超市買包裝好的Cawoods魚乾，味道與鹹魚相似，而且容易保存。

Moon媽表示，這款包裝好的魚乾與鹹魚的味道十分相似。（網上圖片）

不用心思思 英國一樣有雪米糍？

雪米糍可算是香港的特色甜品之一，煙韌的外皮包裹著冰凍的雪糕，在外國甚少看到。不過，Moon媽表示在Tesco的超市，可找到相似的little moons雪糕，想「過口癮」的港人不妨一試。

香港人十分熟悉的雪米糍，在英國都可以找到相似的甜品。（Youtube@Moon媽在英生活截圖）