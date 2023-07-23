廚房裝修｜網民欲廚廁對調被批無腦！廚廁對調3風險爆屎渠拒按揭

廚廁對調是否可行？最近有網民於Facebook群組《家居裝修設計分享Group》發文，指舊居屋將進行裝修，於是自己思考了兩種有關廚廁對調方面的裝修方案，並設計了預想圖，詢問網友意見及方案的可行性，不少網民指事主未免太過天馬行空。究竟廚廁對調是否可行，有什麼需要注意？



事主要求廚廁對調 網民指容易爆屎渠

按圖即看事主的預想設計圖：

從以上圖片可見，原則廚房近大門，有兩個廁所，其中一個在廚房內。事主在帖文中亦指出，希望是次裝修能夠滿足多種需求，包括需要廚廁對調；廁所配備獨立沐浴區及小型浴缸；在廚房設置蒸焗爐、洗碗機、電磁爐、洗衣機等。

事主發帖引來不少網友評論，有人質疑「點解你個馬桶可以調嚟調去」，直言事主想法過於理想化，表示所有佈局、動線都要根據渠口位置、渠管的走向而定；亦有網友指出事主雪櫃面積為595 x 620毫米，但廚房入口卻只有544毫米，著事主要多加考慮；亦有網友擔心改動間隔、拆牆會引起漏水、塞渠或結構性問題。

廚廁對調有風險 更有機會負上刑責？

風水學上忌「開門見灶」，認為會難以聚財，因此有不少人會希望將廚廁對調，不過亦有人關注其可行性及安全性，擔心或須因廚廁對調而承擔不同風險，包括喉管易塞、容易爆屎渠等問題。

１ 影響按揭 數十萬血本無歸

曾經有樓宇買賣個案，一名香港女生欲購入一居屋單位，支付細訂後，銀行派估價師上門視察後，發現單位曾經過大改造，其中便將廚廁對調。最後銀行拒絕批出按揭，數十萬訂金血本無歸。因此無論是業主還是買樓人士，應注意廚廁對調是否獲屋宇署批准，否則銀行有機會因風險而不批按揭。

２ 喉管易塞 影響樓下單位

撇除工程費用，廚廁對調除了需要重做防水層和耐火牆，喉管亦需要重新走位。曾經有連登網民受盡樓上單位困擾，指因樓上單位廚廁對調，因為喉管轉折太多、接駁不佳，導致事主廚房如倒水般出現滲水症狀。

廚廁對調需要延長排糞管和去水喉。斜水不夠則需要墊高企缸及馬桶方便去水，否則有機會導致排水困難，出現積水。此外，由於屎渠必須接駁公家喉管，如果將廚廁對調，渠路亦需要延長。但渠管路線曲折愈多，出現淤塞的機會便會愈大。

３ 需自費還原 有機會負上刑責

原則上，廚廁對調牽涉結構改動，在開始工程前要先向屋宇署呈交建築圖則，獲得批准後才可以進行工程。如果出現漏水問題影響鄰居或樓下單位，除了有機會需要作出賠償外，一經發現改建沒有向屋宇署作出申請並經批准或同意則屬違規，屋宇署可勒令業主自費作出還原工程。損失不菲之餘，更有機會因而負上刑責。