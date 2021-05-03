港女620萬買豪裝二手居屋　銀行1原因拒批按揭　被迫撻訂慘蝕74萬

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-05-03 13:00

買二手居屋要小心，一個不留神無法上會，未能上車反而慘蝕數十萬！專門分享購買居屋知悉的YouTube頻道「叻媽教室 ｜SuperMaMa Classroom」早前分享1宗購買二手居屋中伏個案，買家看到合心水的豪裝居屋單位，同意以620萬元交易，買賣雙方談好價簽訂合約，並支付細訂62萬元後，結果銀行派估價師上單位視察後，發現裝修有「大問題」，拒絕批出按揭。買家除了62萬元訂金血本無歸，還要支付地產經紀12.4萬元佣金，合共損失達74.4萬元，叻媽藉個案提醒所有想上車人士，買樓時一定要查清楚才下決定！

叻媽拍片分享了居屋裝修知悉，更分享1個購買居屋的中伏個案。（YouTube頻道「叻媽教室 ｜SuperMaMa Classroom」授權）

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不少居屋地理位置不錯，因用料較平實和沒有會所設施，故價格可能較私人樓盤稍低，是不少市民上車之選，但無論做裝修、買賣時都應份外小心。叻媽日前在影片中介紹買新居屋後的裝修方案，提及不少新業主愛將單位「廚房厠所大挪移」，例如新居屋的2房單位，不少住戶都不滿意開門口見到廁所，或者嫌廁所、廚房太浪費空間，故入伙時作出改動；另外，不少裝修公司都愛用風水等原因遊說客戶改裝廚廁來賺錢，有業主會因此將浴室和廚房位置對調。

不過，叻媽提醒業主切勿胡亂廚房厠所大挪移，因除了改駁渠位易生滲漏問題，如在政府不批准的情況下改裝，即可能會被視為非法工程，有機會被要求還原。叻媽分享了1個2016年發生的真實例子。當時業主A先生購入1個位於21樓的居屋單位，裝修時廚房、厠所大執位對調，去到2021年他計劃賣樓，標價620萬元。其後地產經紀帶女賣家睇樓，強調單位屬重本豪裝，已幫她查冊，單位不是凶宅，就算銀行估價不足，多付點首期一樣可以上車。

女買家考慮一輪後簽約買樓並落了「細訂」，並聽從經紀建議帶臨約再去銀行估價。然而，銀行認為單位價格較市價高一成，要派估價師去考察，殊不知估價師發現單位曾大改造，其中廚廁對調無入則很可能規法，銀行評估後拒絕批出按揭。女買家最後只能找經紀及業主理論退訂，但因為簽了臨時買賣合約，交易告吹一樣要付佣金和訂金。

女買家曾找律師求助，惟律師指她曾上門睇樓，也知道業主做過廚廁調轉的大工程，難以證明經紀及賣家刻意隱瞞，上庭會被歸類作個人疏忽，最終女買家被殺62萬元訂金，還需支付12.4萬元地產代理佣金。

事件最後賣家被按揭銀行揭發有非法工程，通知政府相關部門後被勒令還原，最後花了25萬裝修還原，將廚房及廁所位置按圖則調回去。叻媽提醒購買二手居屋時要留意原有圖則及單位有沒有非法改裝，業主也應留意裝修項目是否合法，否則可能影響未來出售。

（本文已獲YouTube頻道「叻媽教室 ｜SuperMaMa Classroom」授權）

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