食道癌｜台男吞嚥困難確診食道癌　5類食物最易中招 食粥高風險？

食道癌竟與食物溫度有關？早前台灣一名58歲男子因出現吞嚥困難而就醫，經胃鏡檢查後確診罹患食道癌！醫生亦提到，該男子有食煙、飲酒的習慣，都是增加罹患食道癌風險的原因之一。世衛更指出，熱飲、熱食都是食道癌的致癌因子！應該怎樣做才可以預防食道癌？



香港十大致命癌症之一 初期病發難察覺

食道癌為香港十大致命癌症之一，每年約有400宗新增個案，多見於年屆60歲或以上的男性。食道癌是其中一種「隱形殺手」的癌症。由於食道沒有感受器，患上食道癌的早期不會造成任何身體不適，只會出現吞嚥困難，但病人可能並不察覺或會不自覺地改變進食習慣。因此多達8成患者發現異常時，是因有吞嚥困難情況加劇才求診，不過，此時惡性腫瘤已經阻塞食道，甚至擴散到其他器官，屬於中、晚期食道癌。（請按下圖👇👇👇）

食道癌5症狀吞嚥困難 早期治癒率達80%

早期食道癌患者會出現吞嚥困難；進食時胸腹不適及疼痛、食物滯留胸口引致不適。如果腫瘤出現在食道上部，吞嚥時則會伴隨異物感；腫瘤在食道中部則會感覺胸骨後痛楚或背部不適；腫瘤在連接胃部的位置則會在進食後出現胸腹部脹悶。食道癌愈早發現，康復的機率便會愈高，第一期食道癌的治癒率更高達百分之八十。因此，當出現吞嚥困難、突然體重下降、長期胃部不適，應及早求醫。（請按下圖👇👇👇）

預防食道癌3習慣 食物別再「趁熱食」

按圖即看預防食道癌3習慣：

1 忌趁熱食、趁熱飲

香港人傳統習慣「趁熱食、趁熱飲」，但其實這種行為有可能燙傷口腔和食道，甚至增加患上食道癌風險。世界衛生組織轄下的國際癌症研究機構早於2016年將超過攝氏65度的飲料列為2A級的致癌物質，隨著飲用飲料的溫度愈高，患食道癌的風險便愈提升。

雖然無法得知每樣飲品的溫度是否超過65度，但香港綜合腫瘤中心指出，一般廣東式飲食有不少食物均超過攝氏65度，例如：生滾粥、熱茶、熱飲、打邊爐、暖水壺中的熱水。暖水壺的溫度更可能保持在攝氏70度甚至90度的水溫，至於打邊爐直接煮熟的食材也超過攝氏65度。香港綜合腫瘤中心亦提醒，像芝心丸、爆漿牛丸等食材，即使外皮的溫度已經下降，但內裡的餡料仍佷滾燙，應稍為放涼才進食，避免燙傷口腔和食道。

2 戒煙、戒酒

煙霧中包含了七千多種化學物質，而最少有69種更是致癌物，當中包括亞硝胺。此外，不論是啤酒、烈酒、白酒、紅酒等，都含有亞硝酸鹽。世界衞生組織轄下的國際癌症研究機構曾評估亞硝酸鹽的致癌性，並指出從食物中攝入亞硝酸鹽如產生內生性硝化作用，即轉化為亞硝胺等亞硝基化合物，而亞硝胺已被證實為致癌物質。因此，戒煙、戒酒可以避免罹患食道癌以及多種癌症。

3 避免BBQ、醃製肉類

不少港人都愛到郊外BBQ或戶內燒烤食物，但是烤製食物很多時候都包含不少加工食材和醃製肉類。醃製肉類含有硝酸鹽，從食物中攝入的硝酸鹽或亞硝酸鹽，如遇上高熱及胺類物質（存在於肉類等蛋白質食物）並產生內生性硝化作用，即轉化為亞硝胺等亞硝基化合物，可引致食道癌。

此外，燒烤容易產生的雜環胺(HCAs)以及多環芳香族碳氫化合物(PAHs)等有害物質，當中一些物質已被食安中心證實為可致癌物。隨着燒烤的溫度愈高，產生的含量就愈高，大大增加患癌風險。