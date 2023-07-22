內地流行「白人飯」或缺營養？專家教整10分鐘健康午餐減飯氣攻心

內地打工仔近日流行「白人飯」，即是參考外國人在午膳時常吃的簡餐，以食材簡單、快捷煮食為主，例如沙律菜配一隻水煮蛋或是三文治就是一餐。「白人飯」亦因能夠節省煮食和清洗碗盤的時間而大行其道。假如午餐食得清簡，會影響打工仔下午的精神嗎？能減少飯氣攻心嗎？營養師即分享10分鐘完成簡單又營養豐富的午餐！



內地打工仔近日流行「白人飯」，即是參考外國人在午膳時常吃的快捷簡餐。（微博圖片）

白人飯是什麼？

所謂的「白人飯」大多以生冷蔬果、雞蛋、麵包、雞肉等食材為主，甚至有人覺得這種餐點毫無味道可言，純以快捷、零技巧為賣點，亦有人戲稱「猶如食草」。「白人飯」的支持者更認為，煮的時候最好只用一刀一鍋，能生吃就避免用油，把清洗的事後工作也減至最少。到底為甚麼要選擇自製「白人飯」呢？有人說是外賣的價格飛漲，也有人指因為想不到吃甚麼好，不如簡單解決。

「白人飯」營養配搭 多菜能減飯氣攻心

香港營養師學會認可營養師陳筠霖指，如午餐進食「白人飯」一類的簡餐，需注意食物的配搭有沒有提供均衡的營養，建議含有碳水化合物、肉類、纖維、脂肪等。如果想減少「飯氣攻心」的情況，可以選擇含豐富纖維的蔬菜，有助穩定血糖，就能在飽食之後仍維持精神。

如果在食材方面的營養配搭均衡，只是分量較少，陳筠霖認為可以在早餐及晚餐提高多些分量，避免要在兩餐之間捱餓。又若果在午餐之中沒有選擇蔬菜，亦建議在另外兩餐補充，確保每天均攝取充足的營養。

營養師推薦「白人飯」食材配搭

內地打工仔準備的「白人飯」午餐有時只要一杯西芹配飲料，不論賣相和味道也毫不吸引。午餐是打工仔下午工作的原動力，其實簡單並不代表要虐待自己。營養師陳筠霖建議了一些食材，能夠簡易製作之外，也能提供飽足感，即使冷食也不會太影響口感。

碳水化合物：薯仔、蕃薯、南瓜、麵包、烏冬、蕎麥麵等



蛋白質：豬肉、牛肉、雞肉、全熟蛋、蝦仁等



蔬菜：青瓜、蕃茄、甜椒等



三文魚柳配焗薯食譜

三文魚柳配焗薯（Photo-AC)

材料：

薯仔1個、三文魚柳1條、西蘭花1碗、鹽/黑椒 少量

做法：

1.薯仔洗淨，𠝹十字，撒上少許鹽及黑椒

2.三文魚洗淨，撒上少許鹽及黑椒

3.所有材料放入已預熱的氣炸鍋或焗爐，烹煮10分鐘至熟透。

迷你甜椒吞拿魚粉絲沙律食譜

迷你甜椒吞拿魚粉絲沙律示意圖（Photo-AC）

材料：

粉絲1紥、吞拿魚50克、甜椒1個、紅蘿蔔1/3條、荷蘭豆半碗、香茅1根、小辣椒1條

調味料：

青檸汁1茶匙、生抽2茶匙、糖半茶匙、蘋果醋1茶匙、麻油1茶匙

做法：

1.小辣椒、香茅切碎，混合調味料

2.紅蘿蔔、甜椒切成條狀

3.烚熟荷蘭豆及粉絲

4.鋪好所有材料，淋上調味醬汁即成

認可營養師(香港營養師學會)、「家營營養中心」營養師陳筠霖（Krista）(受訪者提供圖片)

「白人飯」是什麼？ 「白人飯」是內地打工仔流行的自製午餐，參考歐美的簡餐模式，以生冷蔬果及簡易處理的食材為主，不追求味道，講求製作簡單便捷。 「白人飯」為什麼流行？ 大家估計「白人飯」流行的原因包括外賣價格昂貴，以及簡單解決午餐吃什麼的煩惱。

OG

內地打工仔流行食「白人飯」

網友嘲：似食草

營養師教10分鐘整好豐富午餐盒