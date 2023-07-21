行街市｜聯和墟街市海鮮超平！蟶子$25份蝦$30魷魚$20帶子$35/5隻

說起粉嶺街市，很多人就會想到聯和墟舊街市，為一幢歷史久遠的白色單層街市。2002年起，由聯和墟市政大廈取而代之，這幢結合街市、食肆、圖書館及體育館的大樓，地下和一樓是街市部分，海鮮肉類蔬果一應俱全。

攝影：黃偉麟



市政大廈其實位於聯和墟東北面，於粉嶺和滿街9號。（攝影：黃偉麟）

聯和墟市政大廈的佈局非常清晰。（攝影：黃偉麟）

聯和墟街市非位於聯和墟？

聯和墟市政大廈的由來，首先要由聯和墟舊街市說起，由於舊街市的交通狀況和環境衛生欠佳，政府在上世紀打算把舊街市遷移到市政大廈，與其他設施一併管理，市政大廈其實位於聯和墟東北面，於粉嶺和滿街9號。為了保存傳統地區文化，市政大廈、街市及熟食中心均以聯和墟命名。

說起粉嶺街市，很多人就會想到聯和墟舊街市。（網上圖片）

海鮮市場位於地下 海鮮超平抵過楊屋道街市

海鮮市場位於市政大廈地下，面積與楊屋道街市接近，但檔位數量只有楊屋道的一半，當中活海鮮檔的數量較多，也不乏專售貴價海鮮的商檔，如澳洲龍蝦$460/2隻，法國藍龍蝦$440/2隻，松葉蟹$248/隻，蟶子王$60/8條，藍花蟹$100/斤，黃蟶子$25/份，這些都較便宜。而最抵買的海鮮就是活蝦，游水草蝦$56/斤，可說是記者近期見到最便宜，花竹蝦及鬼蝦，價錢也只是$60至$80一份。

冰鮮魚方面，池魚$15/14條，青根魚$30/3條，䱛魚$30/3條，沙插帶子$35/5隻，台山蠔$100/7隻。近期當造的魷魚仔，在聯和墟街市通處可見，價錢非常便宜，有的$20/份，大隻魷魚約$3/両，相比上星期的楊屋道街市，價錢便宜了接近一半。

按下圖看聯和墟街市有哪些海鮮：

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肉類非常新鮮 不同部位任君選擇

近期走訪較多市區街市，大多肉檔是連鎖式經營，所以經常推出減價時段，但是，聯和墟街市則沒有這種風氣，普遍是$38至$45/斤豬肉，豬肉及豬骨的價錢相若，而且外觀比較新鮮，整齊排列給客人挑選。牛肉檔也有4間，當中牛的不同部位也供選購，更有切好不同部位給客人作火煱之用。

按下圖看聯和墟街市有哪些肉類：

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菜檔親民 專賣本土批發菜

菜檔及水果檔位於一樓，全部清一色出售本土批發菜，所以選擇較多，亦有少量出售土地有機蔬菜。與直銷菜相比，聯和墟街市的菜檔價格上的確欠缺競爭力，但質素上無法相比，蔬菜明顯非常新鮮，而且選擇較多，像通菜一款，不僅有水通及青通2種選擇，更有土地及國內出產，不同質素任君選擇。菜心及西蘭花是常見的蔬菜，但菜檔有一種叫蘭花苗，檔主稱有菜心及西蘭花2種口感，在大暑前後當造。

記者更不時聽到檔主向客人推介蔬菜，並不是推銷貴價貨，而是推介最合時的，更會教導客人怎樣烹煮，怎樣配搭才最好食，這種人情味，在一般街市難以遇見。

按下圖看聯和墟街市有哪些蔬菜：

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懷舊零食店糕餅店 回味80年代

一樓分了七至八條街，前半部分是雜貨店，當中有海味店及豆腐店，更有現場即製的魚蛋及魚片頭店。最吸引的就是位於一樓的懷舊零食店，集合了多種兒時的零食小吃，讓人彷彿回到80年代，那種屋邨小店的感覺。海味店也像80年代一樣，不用買上一大包，可以少量地購買，亦有一些小包出售。

按下圖看聯和墟街市有哪些特色商店：

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按下圖看聯和墟街市有哪些水果：

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以上價格日期：2023年7月18日11:00

*街市價格可升可跌，每日或有不同，以當天為準

