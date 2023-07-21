內地客《小紅書》呻港餐廳$60白開水反被轟　熱水當茶芥有冇問題?

一杯熱水盛惠HK$60？早前有一名來港旅遊的內地旅客以《避雷｜60一杯的白開水？真的是大怨種！》為題在《小紅書》發文，表示在香港旅遊期間光顧了一家米芝蓮一星酒樓，期間2人只喝了熱水，並沒有喝茶，卻被收取共HK$60的費用。她表示理解香港物價較高，但認為這間餐廳的收費太過離譜，而且「菜品真的就那樣」，提醒大家要避雷。



「60一杯白開水」屬誤導 實為茶芥費用

按圖即看事主帖文👇👇👇：

該名內地網民亦指，在她的認知中，喝白開水並不會額外收費，在用餐過程中亦「不曉得白開水要錢」。不過從圖片中所見，事主所謂「60一杯的白開水」，實際收費為HK$30一位的「茗茶／熱開水」，即俗稱的茶芥。

事主控訴網友不買單 就算喝空氣都要收錢！

帖文引來不少香港網友回覆，「茶位費肯定要收的，至於你自己不喝茶要喝白開水是自己選擇」、「就算你喝空氣都要收茶位費的」、「去食貴野又嫌，有錢食野無錢比$30茶位」。事主則反駁指「吃不起我會去吃嗎？只是感覺白開水價格不合理罷了」，堅持熱水不應收費，並不接受網民對於「茶位費」的解說。

茶芥是什麼？

茶芥一般由數元到數十元不等，是茶和芥末醬的合稱，泛指酒樓內供應給客人的茶和各種調味品、小食等。茶亦指茶位費，有些會視乎客人喝什麼茶葉而收費，有些就劃一收費，亦有酒樓會把熱水列入茶芥，即使客人不喝茶，仍然要支付茶位錢。

消委會接獲多宗投訴 熱水當茶芥屬強迫消費？

在2023年首季度，消委會便接獲333宗與食肆相關的投訴，當中以收費爭議佔最多，有103宗（31%），當中亦包括茶芥收費方面的爭拗。其中一個個案，投訴人與友人到餐廳用膳，職員主動上前詢問他們需要什麼飲品，友人點選了一杯洛神花茶，陳先生因沒有點飲品，餐廳職員便主動為他遞上熱水。

（Openrice截圖）

不過投訴人指出，在結帳時帳單上有一項「中國茗茶水」收費，惟投訴人質疑餐紙上雖列明「另收茶芥」，但坊間對於「茶芥」的理解只包括熱茶及調味醬料，並不包含熱水，因此認為餐廳有隱藏及強迫消費之嫌，要求餐廳退款。

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餐廳則表示，雖然點餐紙與餐牌內容並不完全一致，惟餐桌上的餐牌已列明所有固定收費，包括「中國茗茶／熱開水」每位20元的茶芥收費。餐廳表明拒絕退款，但表示理解投訴人的不滿，並同意改善點餐紙上的字眼。

收「茶芥」雖屬約定俗成 惟餐廳仍需清楚列明費用

飲茶收「茶芥」屬約定俗成，不少酒樓、茶居、茶館等食肆，不論喝茶或熱滾水均劃一收費，對於經常光顧或早已習慣此收費模式的客人並不會多作詢問。但消委會提醒業界，假如食肆未有在店舖或餐牌的適當位置清楚列明相關費用，員工亦未有清楚講解各種收費，而在結帳時向消費者收取茶芥費，可能觸犯《商品說明條例》的「誤導性遺漏」罪行。（請按下圖👇👇👇）

消委會亦提醒，消費者應該多了解餐飲業的用語和收費準則。針對部分食肆或設有茶芥、小食等額外收費，消費者則可在入座前查閱食肆餐牌收費或相關告示，又或可直接向職員查詢，以了解是否有額外費用及是否屬硬性收費。如不屬硬性收費，消費者可按自身需要選擇接受與否，例如向食肆表明不需要及退回小食。