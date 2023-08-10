移英裝修｜買樓裝修爛尾慘被港人騙過百萬！櫥櫃污漬門罅大70瑕疵

早前有一名港人於Facebook群組《曼徹斯特香港谷》發文，指自己錯信了一名移英裝修師傅Ken，支付了過百萬元為新居裝修，結果新居經過Ken的裝修後反而更差，出現超過70處大大小小的問題，包括廚房造工參差、電掣位造工馬虎、櫥櫃滿佈污跡等，令事主非常憤怒，為此更承受了不少精神壓力，決定於網上公開事件，希望居英港人能夠多加警惕。



海外業主控訴移英裝修師傅 斥過百萬裝修蝕到「入肉」

事主在帖文及圖片中表示在工程進行了不久，單單是廚房櫥櫃安裝已經出現很大問題，無論是櫥櫃和電掣位的造工、廚房電線的鋪設、裝修師傅的整潔程度，都令事主感到非常無奈。

事主詳述，在2022年9月委託Ken為新居裝修，報價為130,000GBP（即約128萬港元），預計需時90天，Ken亦有聘請其他裝修師傅協助其裝修工程。事主在9月亦有到場監工，亦發現有幾處瑕疵，他亦即場告知Ken處理，其後事主回港工作，Ken起初亦有每兩星期匯報一次工程進度。

自編自導自演被呃錢 事主拒絕加碼師傅以停工要脅！

今年初事主收到Ken的電話，表示被行家騙走了差不多50萬港幣，需要事主額外支付費用繼續工程。由於事主已經支付了第二期款項共近百萬港元，事主決定預繳尾數約3萬港元予Ken度過難關。不過，當時事主已經感到奇怪，因為Ken拒絕報警，亦拒絕向事主提供行家資料，事主認為有「自編自導自演」之嫌。（請按下圖👇👇👇）

直至那時為止，工程已經延誤兩個多月，事主於是飛往英國檢查裝修進度，卻發現原來工程自上年12月以來已處於「停工」狀態，9月的瑕疵非但沒有解決，而且更出現更多其他問題。事主隨即與Ken對質，Ken卻以「我無錢」、「通脹嚴重」為由要求事主加碼，惟事主拒絕，只願意縮減部分工程，並要求Ken必須按照原先要求繼續其他工程。

裝修半年仍超過70處瑕疵 櫥櫃滿佈污跡電線外露

直到6月，事主再前往檢查裝修工程，發現瑕疵非但沒有解決，更出現超過70處大大小小的問題，包括櫥櫃等訂造櫃造工參差、廚房電掣位造工馬虎、櫥櫃滿佈污跡、電線外露、屋頂出現滲水及彎曲的問題、天花和牆壁油漆裂紋及瑕疵、樓梯沒有鋪好、門邊露縫隙透光、地腳線不平整等。（請按下圖👇👇👇）

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事主其後更透過鄰居發現原來工程進行期間，Ken每星期只會到場監工1-2次。事主亦找到Ken的前同事，發現原來Ken並無任何裝修知識，事主形容「離晒大譜」。

事主決定不忍了！ 勒令終止工程欲索償102萬

事主於是在7月中勒令終止工程，同時表明拒絕支付尾數，保留向Ken索償的權利。索償內容包括：因工程延誤而不得不入住酒店的費用、聘請其他裝修師傅繼續工程的費用、迄今為止工程未完成的部份，合共約102萬港元。事主亦決定公開事件，希望居英港人不要墮入騙局。

移英網民防爛尾３建議 海外業主應聘請第三方監工

身處外國，要避免遇上無良裝修師傅或被索取天價裝修費，網民則建議應避免聘用港人裝修師傅，並指出事主可以透過建築專業聯合會（Federation of Master Builders），查找信譽良好的建築商列表，亦可使用英國的裝修網站尋找當地合資格的裝修師傅，亦建議事主如無法實地監工，則必須要聘請第三方專業人士監察工程合約進度及驗收。

選擇裝修公司切忌心急 ３方法避免裝修中伏

按圖即看三大防中伏方法：

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一、白紙黑字 訂立合約索取單據

裝修是一門大學問，而且牽涉的數目龐大，因此不能忽略訂立合約的重要性。根據消委會指引，不論裝修工程大小都應簽署合約才動工，如果沒有合約基石，出現分歧時容易各執一詞。另外亦應該索取各項項目的單據，費用以實報實銷的形式收取。

二、工程分期付款 完成才付尾數

消委會亦建議，裝修工程按照項目或工期分期付款，訂金一般以工程總額的一成至三成不等，然後按每個階段的工程完成後分期付款，辦妥執漏才結清尾款，可保障消費者不會因工程早段已「爛尾」而蒙受龐大金錢損失，能及時減損，同時亦可將裝修師傅「走佬」的機率減到最低。

三、確認裝修公司商譽 不要盲信「港人」、網友及親友推薦

不少移民港人會選擇熟人或同為港人的裝修師傅或公司為自己裝修。不過此舉或會因為雙方不敢表達想法而出現期望落差，而且裝修是一個非常「人夾人」的過程，適合其他人的裝修公司其實未必適合自己。因此選擇裝修公司前應先參考裝修公司網頁、了解裝修風格、處理過的項目、評價等，貨比三家再下決定，切忌心急。