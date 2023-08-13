蝸牛｜台男疑撿蝸牛回家當田螺食！醫生警告：多寄生蟲恐癱瘓致命

雨後放晴，特別容易吸引小生物走出來。早前，就有市民帶小朋友到屋苑會所泳池時發現，池邊的欄杆有大量蝸牛出沒。目測有近40隻的蝸牛整齊排列在欄杆上，相片被放上討論區後引來網民留言表示嘔心，並且擔心蝸牛身上有寄生蟲。近日台灣就有網民疑似在街上抓捕蝸牛，帶回家煮食。有醫生警告，野生蝸牛體內可能含有致命寄生蟲，絕不可以隨便進食。



早前，有市民在網上分享照片，表示會所的泳池旁邊有很多蝸牛聚集，擔心它們身上有寄生蟲會影響池水水質。（網上圖片）

台灣早前經歷颱風的吹襲，並且帶來狂風驟雨。大量蝸牛在雨後紛紛爬到街上，有人就趁機將大量野生蝸牛裝到籃子中，並疑似帶回家煮食。不過，有網友留言，野生蝸牛絕不可以煮食，因為牠們身上含有大量寄生蟲，有機會危害身體。

食蝸牛染廣州管圓線蟲 一家五口四人不治

蝸牛看似無害，不過它身上的寄生蟲卻會致命！有網民表示，台灣曾經發生一宗因為食蝸牛而感染寄生蟲喪命的新聞。於1985年，台灣醬油世家金蘭醬油的第二代負責人鍾秋桂，因為誤信進食蝸牛可以補身，自行在家中大量養殖蝸牛，及後一家五口有4人包括鍾秋桂夫婦，大子及二子都因為生食蝸牛而相繼感染廣州管圓線蟲，當中3人隨後死亡，而二子亦臥床10多年後亦去世，只剩三子倖免。

染廣州管圓線蟲5症狀 發燒劇烈頭痛可致敗血症

家庭醫生莫昆洋向記者表示，廣州管圓線蟲多經由未煮熟受污染或寄生的福壽螺、蝸牛、蛞蝓，以及受幼蟲污染的水或生菜。發病潛伏期約2至3天，最長可達47天。患者常見症狀為劇烈頭痛，若寄生蟲入侵眼球會令視力受損，侵入腦部、脊髓等會出現劇烈頭痛、發燒、嘔吐、頸痛及視力模糊等症狀。另外，野生蝸牛除了廣州管圓線蟲之外，亦有很多寄生蟲或微生物，不單止入侵人體，更有機會造成敗血症，損害身體其他器官。

莫昆洋醫生(相片由受訪者提供)

大埔街坊公園執野生蝸牛想煮法國菜 食安中心急發文：千祈唔好！

早年前，有市民在大埔一個公園執大量蝸牛回家，並想製成「法國蝸牛」，大量網民回應制止樓主。（fb「Day Day Explode 日日爆」圖片）

澳洲青年生吞鼻涕蟲昏迷420天 甦醒後四肢癱瘓

除了蝸牛之外，幾乎所有軟體動物都含有寄生蟲。於2010年，澳洲一名青年因為生吞一條蛞蝓（鼻涕蟲），同樣被廣州管圓線蟲感染，患上嗜酸細胞性腦膜腦炎，昏迷420天後雖然甦醒過來，但發現四肢癱瘓，無法自理生活並需要由家人全天候照顧。醫生亦提醒市民，任何野生動物身上都有機會出現細菌及寄生蟲，影響身體健康，所以切勿在郊外執拾任個蝸牛等軟體動物回家煮食。

澳洲一名青年因為貪玩，生吞了一隻蛞蝓，導致他昏迷420天後四肢癱瘓。（Today AU截圖）

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