行街市｜休魚期完必吃紅鮋馬頭！最抵海中蝦$60份 瀨尿蝦揀頸長？

休漁期是在指定水域內禁止進行捕撈作業，目的是讓當地的魚類及水生動物有休養繁殖恢復數量的機會，以便長期維持產量。中國休魚期自2017年開始，由5月1日開始至8月16日中午結束。

攝影：黃偉麟



維護休漁秩序 保護海洋資源

休漁期間所有拖網、圍網、敷網、罩網等遠洋漁船需要停止捕撈作業。按照《中華人民共和國漁業法》第三十八條違反關於禁漁區、禁漁期的規定進行捕撈的，沒收漁穫物和違法所得，處五萬元以下的罰款。受影響的捕漁區除了廣東、廣西和海南省外，還包括香港及澳門。

受影響的捕漁區除了廣東、廣西和海南省外，還包括香港及澳門。（網上圖片）

海中蝦最抵 瀨尿蝦頸長最鮮甜？

記者今天走訪荃灣楊屋道街市外的漁灣水產，其負責人Kay指休魚期完結，拖網及圍網活動正式重啟，此時正是蝦及蟹最肥美的時候，Kay指近期最抵食的是海中蝦，味道鮮甜且便宜，較一般養殖的基圍蝦更有蝦味。另外，如果想食得矜貴一點，可以選擇海捕花竹蝦，雖然現時有不少養殖的花竹蝦，Kay指海捕的花竹蝦顏色會淡一點，而且蝦味突出，其價格當然會較養殖的高，他預計本周五起，海捕花竹蝦將會在市場湧現。另外，當造的本灣瀨尿蝦肉身爽彈，會較東南亞進口的瀨尿蝦實肉，且帶有瀨尿蝦的鮮甜味，Kay指要認住這款瀨尿蝦的頸部會較長。

蟹方面，Kay推介三點蟹及花蟹，此時的三點蟹會較大隻多肉，價錢亦會較前陣子便宜。

休魚期後最抵食是海中蝦，其次就是海捕花竹蝦及本灣瀨尿蝦。 荃灣漁灣水產負責人Kay Leung

漁灣水產負責人Kay Leung（攝影：黃偉麟）

魚類方面，他推介野生紅鮋魚，這種一直被養殖界攻陷的魚類，向來都不受歡迎，Kay指海水貨與養殖貨是天淵之別，野生紅鮋魚索價接近$20/兩，魚肉嫩滑魚味突出，買的時候，只要認住野生紅鮋的肚位會較深色，養殖紅鮋肚位會較淺色。

按下圖看漁灣水產負責人Kay推介：

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花竹蝦最肥美 大廚推介馬頭魚

高級會所中菜行政總廚雷啟裕師傅指，休魚期完結正好是蝦蟹最肥美的時候，例如一些花竹蝦及紅花蟹等，也是當造肥美。魚類方面，雷師傅則推介一種冰鮮魚類，就是上水即死的馬頭魚。

休魚期完結正好是蝦蟹最當造的時候，花竹蝦及紅花蟹非常肥美。 高級會所中菜行政總廚雷啟裕師傅

高級會所中菜行政總廚雷啟裕師傅。（受訪者提供）

馬頭魚雖然與休魚期間隨處可見的青根魚相似，可是馬頭體積一般都會比青根大，而且頭部會較圓。另外，還一款較特別的金馬頭魚，其特色之處是魚身由背部至腹部都是金色，價錢當然比一般馬頭魚貴，無論蒸或煎都非常美味。

按下圖看大廚雷啟裕師傅推介：

以上價格日期：2023年7月17日17:30

*街市價格可升可跌，每日或有不同，以當天為準

