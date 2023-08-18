美食博覽｜火鍋丸過期2周商家咁解釋！賣過期食品屬違法1情況例外

香港美食博覽於8月17日正式開鑼，不過在首日已經出現食物安全問題？有網民於Facebook群組《中伏飲食報料區》發文，指在美食博覽舉行首日（17日）於某間食品超市品牌購入丸類食品，但其包裝上的「此日期前最佳」日期竟然是8月3日！事主發文後，群組管理員次日即收到官方來信澄清，不過一眾網民則對其說法「不買單」。



美食博覽買火鍋丸 發現已過最佳食用期２星期

事主指出，他在美食博覽會上以$75購入5包稱為「魚籽海苔爆蛋」的丸類食品。在食品包裝正面對於日期的說明為「此日期前最佳」，但其食品包裝背面則只列出「2023.08.03」及「非即食」兩行字，令事主困惑，不知8月3日是否「此日期前最佳」的日期。

食品公司發訊息更正資料 網民不買單：好誤導人

帖文引來不少人討論，有人認為食品已經過期，有人則表示即使過了「此日期前最佳」所說明的日期，並不代表食物已經變壞或變質，因此仍然可以食用。有網民則建議事主「俾多次入場費返去換」或嘗試聯絡該店的客服人員進行後續處理。

在帖文發布後的翌日，《中伏飲食報料區》的群組管理員表示收到該食品超市品牌的官方來信更正相關資料。其訊息內容稱留意到網民對於產品到期日的問題，並更正指包裝上面的日期為生產時打印的製造日期，並非標籤上所指的「此日期前最佳」。

一眾網民對於則其說法「不買單」，有人認為事主已經「影咗一個過期日子，再加一個此日期前最佳」，但生產商卻只用一句解釋便意圖推翻事主提供的「實際證據」，形容其說法無說服力。有人則表示若公司有關「生產日期」的說法屬實，但卻未有列出食用日期予人參考有誤導成分。

預先包裝食物須加上保質期標籤 標示不全或欠缺屬違法

根據香港法例第132W章《食物及藥物(成分組合及標籤)規例》內的預先包裝食物的標記及標籤，列明預先包裝食物必須加上說明適當保質期的可閱的標記或標籤，即「此日期前最佳（Best Before）」或「此日期或之前食用（Use By）」。

針對「此日期前最佳（Best Before）」的表達方式，如食物能保存超過3個月但不超18個月，則可以月及年表達（例如：2023年9月底），如食物能保存超逾十八個月，該日期可以月及年表達，或可以年份表達（2023年底）。

根據消委會所列，若預先包裝食物的包裝標示食用日期不清或不全，或沒有標示食用日期，則屬於違反第132W章第4A（1）及5（1AA）條，可判 處罰款$50,000及監禁6個月。

生產日期只可視為補充性質 不符合法例規定

雖然售賣已過「此日期前最佳」日期的食物並不違反第132W章的法例，但若預先包裝食物只提供生產日期連保質期限（例如：保質期：12個月），而非以上述兩種法例規定的方式標示，以其他方式標示的資料只可視為補充性質，並不符合法例規定。

若該公司「2023.08.03」的日期為「此日期前最佳」的日期說明，則未有違反第132W章。但若該公司有關「生產日期」的說法屬實，就事主所貼出的包裝圖片所見，除了「2023.08.03」的生產日期外，包裝並未有提供任何有關食品保質期的日期說明，則有可能已違法。