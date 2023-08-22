螺螄粉點解咁臭再掀熱議！成分含人糞人中黃？清熱解毒功效神奇！

螺螄粉的臭味竟是來自屎？早前有內地網民於抖音上分享影片，表示自己購入了一袋螺螄粉，結果發現包裝上所列的配料包成分竟出現以人糞提煉而成的「人中黃」。雖然事後被揭發為改圖，但最近該則新聞在Facebook群組《飲食黑店大全》再度引起熱烈討論，不少網民指無論成分有沒有屎亦一定不會吃。究竟「人中黃」是什麼？螺螄粉的臭味又從何而來？



螺螄粉臭味源自酸筍 網民：氣味像屎尿

在Facebook群組中分享該則新聞的網友亦詢問其他人有沒有吃過螺螄粉，不過不少網民均表示螺螄粉的氣味令人難受，直言「聞到已經頂唔順」、「每次都要兜路行」、「臭過臭豆腐」等等，亦有人指其氣味像屎味或尿味。（請按下圖👇👇👇）

螺螄粉是一種起源於廣西柳州的小吃，由柳州特有的米粉，加上酸筍、木耳、花生、油炸豆皮、黃花菜、青菜等配料。螺螄湯以淡水石螺為原料，加上豬筒骨再配以多種香料熬製成湯，因此湯底亦會帶有辣和腥味。螺螄粉之所以被人感覺「臭」，是因為竹筍經過調配、醃製、發酵後便會產生獨特且濃烈的氣味，製成酸筍。

酸筍聞臭師李永國曾經在一影片中更提到，當酸筍變得透明、顏色金黃，有一股廁所屎臭味的時候，才可以撈出來煮粉。可見業界對於螺螄粉的「臭」味亦有相當要求。（請按下圖👇👇👇）

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人中黃成分含人糞 配合「人中白」可清熱解毒

至於謠傳的成分「人中黃」，其實是一種中醫藥材。中醫臨床上使用糞便類藥材已有悠久歷史，根據香港中藥藥劑師協會的資料顯示，人中黃並不是由人糞直接入藥，而是採用竹筒內的甘草末製成，是將甘草末置於竹筒內，於人糞坑中浸漬後的製成品。

「人中黃」主治發高燒，皮膚發炎，同時具清熱涼血，瀉火解毒之功效。「人中黃」如與「人中白」配合使用，則可以治療牙齦紅腫疼痛，亦具清熱解毒功效。（請按下圖👇👇👇）

「人中白」從人體尿液提煉 脾胃虛寒者忌用

所謂的「人中白」，其實是人尿自然沉結的固體物，透過鏟取年久的尿壺、便桶等內面沉結的尿垢，除去雜質，曬乾而製成。「人中白」有清熱降火、止血化瘀的功效。主治肺痿勞熱、吐血、口舌生瘡、燙火傷等。

不過根據《本草經疏》所記載，「人中黃」並不適合非實熱性熱病者服用，脾胃虛寒者亦應忌用「人中白」。香港中藥藥劑師協會亦提醒，由於人中黃因其來源特殊，因此對其加工處理必須注意，使用時應向註冊中醫師或中藥師諮詢。

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