食物中毒｜1家5口食真空包裝肉致肉毒桿菌中毒入院！教1招除毒素

真空包裝並冷藏了一個多月的肉類，竟然令四川一家五口食物中毒住院！經初步診斷疑因肉毒杆菌中毒。其實，真空包裝並非想像中的安全，就像肉毒桿菌既可在真空環境中生存，甚至繁殖。



四川一家五口食物中毒，原因是吃了冷藏已1個多月的真空包裝肉。（istockphoto）

四川一家五口食物中毒 全因冷藏1個多月的真空包裝肉

據內地傳媒報道，8月19日四川富順縣晨光醫院接收了5名食物中毒患者，他們為一家五口，入院後均有頭暈、噁心、嘔吐等不適症狀。經醫院初步診斷，其中毒原因是進食了在冰箱冷藏一個多月的真空包裝驢肉後，肉毒杆菌中毒。幸好經醫院洗胃、導瀉等治療後，均已康復出院。

肉毒桿菌是可以在真空中生存和繁殖的。（istockphoto）

肉毒桿菌中毒6症狀 可致呼吸肌肉癱瘓或死亡

根據食安中心資料，肉毒桿菌可產生毒性極強的神經毒素，如進食含有這些毒素的食物，可引致食源性肉毒中毒。只要極小量的神經毒素足以引致肉毒中毒。肉毒中毒症狀包括非常疲倦、虛弱無力、眩暈，通常隨後會出現視力模糊、言語障礙和吞嚥困難。神經毒素可令患者的呼吸肌肉癱瘓，引致死亡。

台灣曾發生兩宗懷疑與真空包裝豆乾製品及罐裝鹽漬蚵有關的食源性肉毒中毒個案。兩名患者出現呼吸困難，其中一人死亡。但其實只要加熱食物至攝氏80度並維持至少10分鐘，就可破壞這種毒素，還望大家小心為上，避免禍從口入。

肉毒桿菌是可以在真空中生存和繁殖的。（istockphoto）

肉毒桿菌可在真空環境生存繁殖 真空食物保質長達10天

很多人以為真空包裝食物就一定萬無一失，能夠無限延長食品的保質期，但這觀念其實並不完全正確！根據食安中心資料，肉毒桿菌雖不會在有氧環境中的食物上繁殖，但罐頭、真空等食物包裝方法都能提供合適環境讓肉毒桿菌生長和繁殖。

肉毒桿菌是可以在真空中生存和繁殖的。（istockphoto）

肉毒桿菌是會產生毒素的有孢子細菌，它只可在完全無氧的環境下繁殖，但卻可在攝氏3.3至50.0度的溫度下生長，且非常耐熱。肉毒桿菌可產生毒性極強的神經毒素，如進食含有這些毒素的食物，可引致食源性肉毒中毒。國食物標準局已就有關這類包裝冷藏食品的肉毒桿菌問題發出安全指引，這些食品在整個食物鏈的過程中會作冷藏，其保質期最長為10天。

資料來源：食物安全中心-食源性肉毒中毒/食物安全中心-肉毒中毒與真空包裝食物/新浪中國新聞