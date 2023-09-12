網民疑被騙酒樓燒鴨扮燒鵝！燒鵝/燒鴨價錢差2倍 行內人9點分真假

燒鴨燒鵝傻傻分不清？有網民在昨日於facebook群組，分享自己吃燒鴨/燒鵝的經歷，他懷疑自己被騙，點了燒鵝卻上菜又來了燒鴨。有行內人教，燒鴨、燒鵝雖似，但兩者有9點不同，一睇就知。



酒樓燒鵝拼燒鴨？網民求救：有無高手可肉眼分鴨、鵝

網民一幅圖掀起鵝鴨激辯。（香港茶餐廳及美食關注組fb圖片）

昨日有網民在facebook群組飲食黑店大全上，表示自己在屯門一間酒樓點了一客燒鵝，但對菜餚是燒鴨還是燒鵝抱有懷疑，質疑所點的鵝肉部份是鴨肉，並留言：「有無高手可以肉眼睇得岀係鴨定鵝？」市面上售賣的燒鵝一隻至少四百元以上，如果在酒樓食肆點菜堂食，價格肯定更高，反觀燒鴨一隻只需百多至二百元，差價至少2倍，故事件引起了網友熱議。

上邊脾位係燒鵝，跟住下邊接住嘅係燒鴨，燒鵝肉紋比較明顯同深色D！ 聲稱自己從事飲食業的網友

不少網民指菜式是燒鵝脾拼燒鴨：「隻脾係鵝，其他係鴨」、「多數都係鴨，鵝D肉係厚好多，你呢隻D肉好少」、「脾係鵝，因為呢個位先有脂，左下交叉交叉係鴨，因為皮同肉質唔同！」、「屯門XX上次我都係咁，同你情況一模一樣，我仲要係食得出」；亦有網友搞笑回覆：「電腦分析 65%係鵝 35%係鴨 不是鵝就是鴨」、「塊皮係鵝，啲肉係鴨」。

燒鴨燒鵝傻傻分不清？行內人教9點分真假！

燒鴨、燒鵝應該怎麼分？香港01曾經訪問過擁有40年燒鵝經驗的黎樹棋（棋哥），他指燒鵝燒鴨其實外貌、紋理、味道、肉質等都很大差別，具體而言有9點不同。

燒鵝（左）燒鴨（右）大不同，認清牠們的9大相異處（鄧倩螢攝）

1.頭、頸

鵝頭上有明顯的髻，公較大，母較細。鴨則沒有。鵝頸較鴨頸長，鵝頭鵝頸更是老饕的最佳佐酒小吃。

鵝頭上有明顯的髻，鴨則沒有。鵝頸較鴨頸長。（鄧倩螢攝）

2.嘴

鵝嘴較尖，鴨嘴較扁。

3. 皮

鵝燒起來色偏深褐色，鴨則棕啡色。選靚燒鵝，別選皺皮的，一縐，皮便不脆。棋哥指那是工序問題，不一定與放置時間有關。做得好，一兩小時也不會皺皮。

鵝燒起來色偏深褐色，鴨則棕啡色。（鄧倩螢攝）

4.髀、翼

鵝較長，鴨較短。

5. 紋理

鵝的皮及肉質紋理較幼和細緻，鴨的較粗。

燒鵝皮的紋理較幼細。（鄧倩螢攝）

6. 脂肪

鵝，油脂較豐富，燒時把油分逼出，皮便會香脆。鴨，油分不足，燒起來缺乏鵝的油香。

7. 肉質

鵝較細嫩，鴨較實厚。

鵝肉質較細嫩，鴨較實厚。（鄧倩螢攝）

8. 味道

由於飼料不同，各有風味。鵝有鵝的油香，鴨有鴨的肉膻味，各有喜好的人。

9. 飼養時間

鵝約80-90天，鴨約45天便劏，鵝多吃了飼料，成本較高，價錢自然較貴，是鴨的2-3倍。

資料來源：facebook群組飲食黑店大全