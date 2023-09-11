蝦生蟲？蝦鰓腫脹被嘲似中輻射！有寄生蟲都食得？李彩華咁講...

蝦大家都很喜歡的食材，美味的鮮蝦肉質彈牙、鮮甜美味。但昨天有網民發現自己所買的蝦，蝦鰓位置發腫，引發了大家的討論，更有網民指它似中輻射，到底蝦發生了什麼事？



蝦鰓腫脹似中輻射 「福島蝦」元兇竟是寄生蟲？

昨天有網民在facebook香港街市魚類海鮮研究社上分享，自己準備烹煮的鮮蝦蝦鰓位奇怪，發文到facebook想要研究原因。從照片上可見鮮蝦蝦鰓位明顯腫脹，而在事主附加的影片中，還見到他在蝦鰓位挖出一片灰白色、有腳的寄生蟲。有網友專業回應事主，這種寄生蟲應是蝦鰓蝨，同時亦有其實網友對蝦進行不少猜想。

蝦鰓腫漲有網友指似中幅射（圖源：facebook香港街市魚類海鮮研究社）

不少網友都認為蝦的外形怪異，似中幅射：「係福島出世」、「福島蝦」、「核廢水流到黎喇仲食」；亦有網友理性分析：「鰓蝨」、「中左蝦鰓蝨就係咁」、「打開就見有隻蟲」、「水曱甴有時魚身都會有。」有有人覺得它像寄生蟹、大王巨足蟲b等。

鰓蝨為海產類之寄生蟲 李彩華：魚蝨不會對人體有害

鰓蝨和魚蝨相似，都為海產類之寄生蟲。香港海鮮業聯合總會主席李彩華曾對魚蝨進行說明，指魚蝨和鰓蝨一樣，主要寄生位置都在腮、頭等位置，性宿主非蝦蟹，而是魚類，它們以吸食魚血維生，魚蝨寄生太多會令魚死亡，但魚蝨本身是不影響魚的食用安全。

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根據《臺灣博物館學刊》文獻，鰓蝨為鰓虱科，主要寄生於十足目生物如蝦蟹等的鰓腔，吸食宿主血、淋巴液維生。被寄生之蝦蟹會造成生長不良、生殖障礙等問題造成族群量之減少。對人類而言雖無毒素等危險，但誤食還是有可能導致過敏等食安風險，大家還是小心為上。

資料來源：facebook香港街市魚類海鮮研究社/臺灣博物館學刊文獻