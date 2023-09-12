OREO減糖版肥過原版！營養師比拼6種零食熱量　1款0糖分脂肪高60%

常說零食高卡高脂，易令人肥胖，但有時嘴饞難免會吃一點。近日有營養師在網上分享，市面上的3類零食，把它的原版、減糖版作比較。當中最驚人的結果，OREO減糖版的脂肪、熱量竟然都高過原版（Original）！



零食高糖高脂怕肥？（istockphoto）

零食高糖高脂想食又怕肥？遵守6大原則放心食

不論是平日壓力大、想放鬆一下的時候、或煲劇看影片的時候，還是工作、溫習，想要為自己加油的時候，可口的零食都是支撐自己繼續努力下去的美味佳餚。但零食普遍高脂肪又高糖，不小心吃太多，除了會肥胖、影響外觀外，還可能對身體造成不良影響。這時候其實只需要遵守吃零食的6大原則，就可以提防吃太多會胖的問題！

吃點心6大原則（按圖了解👇👇👇）

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營養師6種零食大比拼！OREO減糖版脂肪熱量更高

營養師羅愷珈（Cherie Law）近日就研究了市面上3類零食的健康資訊，６款零食中卻發現減糖版不一定較健康。

第一個對比項目為OREO原版和減糖版的對比。

每100克計算，原版OREO熱量為489卡路里、總脂肪為20.6克、糖38.2克；而減糖版的OREO熱量為491卡路里、總脂肪為21.2克、糖28.2克。減糖版的OREO雖然糖分較少，但脂肪和熱量都比正常的高，大家要留意。

第二個對比項目為棉花糖夾心朱古力批。

對比的產品是ORION情朱古力批和樂天Zero無糖黑朱古力夾心批。每100克計算，ORION情朱古力批熱量為438卡路里、總脂肪為17.9克、糖35.9克；而樂天Zero無糖版的朱古力批熱量為122卡路里、總脂肪為29克比ORION高60%、糖0克。兩者差距都相當大。

第三個對比項目為果凍。

對比的產品是SHINKO冰沙果凍綜合水果口味，和Orihiro白桃+巨峰提子味的蒟蒻啫喱。每100克計算，SHINKO冰沙果凍綜合水果口味熱量為85卡路里、總脂肪為0克、糖18.7克；而Orihiro蒟蒻啫喱的熱量、總脂肪都為0，只有9.1克的糖。是平日嘴饞時的好選擇。

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營養師羅愷珈指，市面上部分零食會推出原版和減糖版，就算沒出減糖版的，大家都可以找些類似的零食來比較糖分。如果在減肥、減脂中的人想吃點負擔較輕的零食，就要小心比較營養標籤了。

資料來源：營養師羅愷珈 Cherie Law