食物中毒｜35名學童疑集體食物中毒 營養午餐又出事？安全帶飯5招

台灣有小學發生疑似集體食物中毒！台灣有35名學童於昨天（6日）感到不適，目前當地衛生局懷疑事件起因和營養午餐的附點果汁有關。而香港早前也曾發生過活力午餐食物中毒事件。帶飯風險重重？飯盒該如何處理才可安心食用？



疑似造成海東國小學童食品中毒症狀的元兇葡萄汁。（台南衛生局）

台灣小學疑爆集體食物中毒 35名學童屙嘔不適

台灣台南市政府衛生局在今天（7日）上午公告，南市安南區海東國小在昨天（9月6日）發生疑似學童集體食物中毒的案，事件中35人出現不適入院，當中部分學童更有嘔吐、腹痛等疑似中毒的症狀。

台南市教育局表示，初步懷疑午餐的飲品有問題，已與食品廠商聯繫，並通報衛生局調查，持續追蹤後續狀況，並確認食物的來源及安全性。衛生局初步判斷指，學童是在第2節下課飲用校方供應的葡萄汁後，才陸續有嘔吐、腹痛等症狀。學校則指該飲品為營養午餐的附點，已立即通知各班勿飲用該飲品並緊急回收，確切原因還需台灣衛生局進行進一步調查。

香港在也曾爆小學食安風波 保存餸菜5大正確方法

根據香港衞生署資料，本年2月已有2宗與「活力午餐」相關的懷疑食物中毒個案發生，一共涉及兩間小學共四名學生。事件更引來立法會教育事務委員會副主席鄧飛的批評。供應商「活力午餐」在爆出食安風波後，也決定暫停兩日的午膳供應，以檢視所有產製工序，並清潔消毒廠房。

▼2月17日 大家樂「活力午餐」元朗厰房▼

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「活力午餐」其後已恢復正常的午膳供應，但仍有家長指「活力午餐」的飯盒質素參差，擔心其膳食品質，故決定暫取消訂單，自行帶飯予子女。但帶飯也不一定安全只要熱存或翻熱不當，即使是一盒白飯都會成為此細菌的溫床，應該如何做才可安心？

香港高等教育科技學院食品與健康科學學系蔡少薇博士講解餸菜正確保存及加熱方法。她指日常帶飯有五項要點要留意，提醒我們已經煮熟的食物必須要在兩小時內冷凍儲存，不過亦不建議把剛煮熟的食物立即放進雪櫃， 這樣會影響雪櫃的正常溫度。

按圖看保存餸菜5大正確方法：

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資料來源：台南市政府衛生局/中央社