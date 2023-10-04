盧覓雪商台叮蛋黃酥火燒後欄？林海峰嗆咳速逃 10食品忌入微波爐

盧覓雪今早在商台叮爆蛋黃酥，林海峰路過「倉皇逃跑」！其實，除了盧覓雪所叮的蛋黃酥外，其實還有10種食物是不宜用微波爐翻熱的，大家記得小心留意，免意外發生，火燭爆炸。



盧覓雪商台叮蛋黃酥火燒後欄！林海峰嗆咳速逃

今早（10月4日）叱咤903在其facebook專頁上上載了一條影片，只見盧覓雪對著冒出陣陣濃煙的微波爐手足無措，影片鏡頭轉移到微波爐內， 發現一個經已爆開冒煙的蛋黃酥，盧覓雪在這時也無奈道：「我個早餐冇咗啦！」

盧覓雪解釋，蛋黃酥是朋友由台灣帶來，有和名廚合作的，很難才買到，相信如果沒有被叮到爆炸，一定十分美味。從影片可見， 在場滿佈濃煙，能見度一直偏低，叱咤903在影片中也以「火燒後欄」去形容，而及後經過的林海峰也相當鬼馬，不停嗆咳交足戲，最後更「倉皇逃跑」。

10食物不宜放微波爐 栗子小心變炸彈

除了盧覓雪的蛋黃酥外，相信很多人也知道， 雞蛋也是不適宜進入微波爐的。由於雞蛋的外殼並不透氣，內裏的水會變成水蒸氣，體積就會膨脹高達1600倍，令蛋殼內的壓力提高，繼而造成膨脹而爆炸。即使先打蛋不連蛋殼將蛋放入微波爐，蛋黃上的薄膜亦有機會令雞蛋密封不透氣，釀成爆炸。除了這2種外，還有10種食物要小心：

1. 栗子

1. 栗子：網上不少廚藝大師都建議用微波爐加熱的方法來剝生栗子，不過如果未能好好控制火力及時間的話，只會成為「栗子炸彈」。（資料圖片）

網上不少廚藝大師都建議用微波爐加熱的方法來剝生栗子，不過要先鎅開外殼，或要適當控制火力，否則會變成「栗子炸彈」。如用微波爐叮生栗子，可用中火，叮30秒左右，栗子會裂開小口。

2. 水果

網上有不少文章介紹過可以利用微波爐製作水果乾，不過不是全部水果都能「叮」，因為不是所有水果都可以承受高溫，水分豐富的水果，例如提子、香蕉、桔等都不宜。可以入微波爐「叮」成水果乾的只有蘋果、梨等可切成小片，稍叮片刻。

3. 純液體

3. 純液體：純液體在微波爐內即使過了沸點都不會沸騰，移動時可能會因為高溫溢出或被釋出的蒸汽燙傷。（Unsplash@Sandie Clarke）

純液體在微波爐內即使過了沸點都不會沸騰，移動時可能會因為高溫溢出或被釋出的蒸汽燙傷。理論上液體愈少雜質愈危險，因為湯較多雜質，故可以看到沸騰，不過亦要注意安全。

4. 紙包飲品

紙包飲品包裝上或會有塑膠膜，甚至插飲管的小洞可能會有金屬紙，過度加熱會產生火花或釋出有害物質，建議倒入其他器皿再用微波爐加熱。

5. 辣椒

5. 辣椒：如把辣椒過度加熱的話，會較易起火，而且加熱後辣椒散發出的化學物質會刺激眼睛和灼傷喉嚨。（Unsplash@Elle Hughes）

如把辣椒過度加熱的話，會較易起火，而且加熱後辣椒散發出的化學物質會刺激眼睛和灼傷喉嚨。

6. 芹菜

由於芹菜本身含有一種叫硝酸鹽的物質，微波爐的熱力可將芹菜裡的硝酸鹽變成有毒物質，容易食物中毒，更有致癌的危機。

7. 紅菜頭

7. 紅菜頭：跟芹菜一樣，紅菜頭本身含有硝酸鹽物質，微波爐翻叮後有機會引致腸胃不適。（VCG）

跟芹菜一樣，紅菜頭本身含有硝酸鹽物質，微波爐翻叮後有機會引致腸胃不適。

8. 金屬器皿盛載的食物

任何金屬都不能放進微波爐加熱，例如鐵餐盒及錫箔紙等金屬都不能放入微波爐。因為微波遇到金屬不會產生振動，卻會反射回來，嚴重會產生爆炸。

9. 發泡膠盒盛載的食物

9. 發泡膠盒：發泡膠盒基本不可以放入微波爐，加熱過程會出現變型，更會釋出有毒物質。膠做的容器除非寫明可放入微波爐，否則別亂試。（資料圖片）

發泡膠盒基本不可以放入微波爐，加熱過程會出現變型，更會釋出有毒物質。膠做的容器除非寫明可放入微波爐，否則別亂試。

10. 雞肉

將雪藏後的冰冷雞肉第二次加熱，會使雞肉中的蛋白質成分出現變化，或會引起消化問題。

資料來源：叱咤903 在晴朗的一天出發