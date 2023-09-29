青衣街市｜驚現鞭狀怪魚掀網民熱議　助防癌壯陽？怪魚真身大起底

青衣街市驚現長條形怪魚！你有聽過馬鞭魚嗎？近日有網民在社交群組上分享了一張海鮮相，圖片的長條形怪魚引發了網友們的討論，據說該魚為馬鞭魚，傳聞可助防癌、壯陽？



青衣街市驚現長條形怪魚！ 網民解惑：叫馬鞭魚

近日有網民在facebook社交群組香港街市魚類海鮮研究社上，分享了一張魚相。相片中條條魚都非常長，魚嘴尖。事主指自己對此魚不甚認識，想請教各位網友，想知道魚的名稱及煮法。

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馬鞭魚宜煲湯唔好蒸？有網友話好難食

照片引發了網友們的討論，有人解惑它叫馬鞭魚，亦有魚販叫它做馬（能）魚，並提供了多種煮法：「焗同煎都好好食」、「我覺得滾湯就幾好，蒸唔好食」、「用冬菜蒸，一流，细個成日見到街市有。」、「滾番茄薯仔湯，一流」、「起球整豆豉汁豆腐煲」；但有趣的是同時還有網友指該魚很難食，呼籲事主勿要試：「不要買、好難食！」、「難食」。

馬鞭魚只有魚身中段可吃 可助防癌卻不能壯陽

馬鞭魚只有魚身中段可吃（網上圖片）

馬鞭魚又名煙管魚、火筒、海燈世、鮹魚，牠主要棲息於海洋軟質底部上的沿岸區域，棲息深度通常超過10公尺以上，廣泛分布於三大洋。台灣花蓮海鮮餐廳主廚Alvin曾在個人網站上介紹過馬鞭魚，他指馬鞭魚體形呈鞭狀，一般體長70-100cm，最大體長可達200至300cm，但可食用部分只有魚身中段。牠好似一根長煙槍的吻部（魚嘴）實為硬骨質，無法食用，而尾鰭深叉形尾柄部亦是無肉的。

根據《中華本草》的資料，馬鞭魚精熱利尿，主腎炎，亦有幫助抗癌的作用，尤其是食管癌。因為中國有「以形補形」的說法。馬鞭魚的「馬鞭型」會令人覺得牠有壯陽功效，但其實完全沒有，牠只是魚體比較修長而已。

資料來源：花蓮海鮮餐廳主廚Alvin/A+醫學/香港街市魚類海鮮研究社