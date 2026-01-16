菜心功效｜鈣質=菠菜3倍！與西蘭花同類1種人慎食＋揀靚菜心4招

菜心功效｜菜心高纖富營養，是家常菜的受歡迎食材之一，但你可知道菜心屬於十字花科？而且鈣質更是菠菜的3倍！不過，平凡的菜心別以為人人適宜，它也有進食禁忌，有一類人要小心。



白灼、蒸、炒菜心，哪一個烹調方法最能保留營養？（資料圖片）

菜心功效｜秋冬最當造 護膚減眼睛乾澀

菜心屬十字花科，又名菜薹、薹心菜，台灣亦有人稱呼它為油菜。它的營養成分相當豐富，有豐富的β-胡蘿蔔素、維他命C、E、B雜等，能夠維持人體黏膜及上皮組織生長、保護肌膚、減少眼睛乾澀的問題。菜心纖維含量豐富，能提供飽足感之餘，亦可促進腸道蠕動，能有效預防便秘和腸道癌症，乃致體重控制。

菜心屬十字花科鈣質為菠菜3倍（istockphoto）

菜心的鈣質成分亦相當高，是菠菜的3倍！鈣質有助鞏固骨骼，減低日後出現骨質疏鬆的機會，同時促進肌肉收縮、心臟跳動、血液凝固等作用。菜心是一種全年均有出產的蔬菜，但以秋冬季節最當造，每年9月至翌年4月時所產的菜心都較甜美。大家近日可以買來試試！

揀菜心貼士｜4點選出靚菜心 顏色、葉片、粗幼...

4點選出靚菜心（istockphoto）

菜心可以說是相當「貼地」的食材，不管是菜心炒牛肉，還是清炒菜心等，都是我們日常會在餐桌上見到的菜式。菜心常見，但靚菜心又應怎麼選呢？我們可從4點去留心：

1.顏色：菜心宜選葉莖色澤青翠，而且接近淺綠色。



2.莖身粗幼：靚菜心莖部如食指般粗幼，而且葉柄要貼近莖部。



3.菜花型態：靚菜心的菜花要在含苞狀態，尚未開花者較嫩較軟。



4.葉片：靚菜心葉片狹窄而修長，且帶有油潤感，放在手裡有柔軟的感覺為上品，味道會較甜。



另外提醒，菜心如果葉面闊而莖部粗大，雖水分充足，但肉質粗糙多纖維。至於菜心的心部如出現白點，即表示有水分乾脫的現象，不宜購買。

菜心的心部如出現白點，即表示有水分乾脫的現象，不宜購買。（資料圖片）

菜心7大功效｜清熱解毒 1類人慎食

從中醫角度看，菜心味甘，性涼。具有清熱解毒、補中益氣、宣肺豁痰、疏通腸胃、散瘀消腫之功效。雖然菜心親民高營養，日常偶爾吃並沒有問題， 但天天吃就要留意了。因為菜心偏涼，體質偏虛寒，脾胃虛弱者要慎食，避免生吃或者吃太多，免身體受寒。

菜心主要功效：



1 清熱解毒

2 補中益氣

3 護膚抗衰老

4 減少眼睛乾澀

5 促進腸道蠕動，防便秘和腸道癌症

6 鞏固骨骼，防骨質疏鬆

7 促進肌肉收縮、心臟跳動、血液凝固等



同場加映：大廚雷啟裕6個炒菜心貼士

資料來源：香港食物規格資料庫/早安健康