菜心功效｜鈣質=菠菜3倍！與西蘭花同類1種人慎食＋揀靚菜心4招

撰文：黃翠衣
出版：更新：

菜心功效｜菜心高纖富營養，是家常菜的受歡迎食材之一，但你可知道菜心屬於十字花科？而且鈣質更是菠菜的3倍！不過，平凡的菜心別以為人人適宜，它也有進食禁忌，有一類人要小心。

白灼、蒸、炒菜心，哪一個烹調方法最能保留營養？（資料圖片）

菜心功效｜秋冬最當造　護膚減眼睛乾澀

菜心屬十字花科，又名菜薹、薹心菜，台灣亦有人稱呼它為油菜。它的營養成分相當豐富，有豐富的β-胡蘿蔔素、維他命C、E、B雜等，能夠維持人體黏膜及上皮組織生長、保護肌膚、減少眼睛乾澀的問題。菜心纖維含量豐富，能提供飽足感之餘，亦可促進腸道蠕動，能有效預防便秘和腸道癌症，乃致體重控制。

菜心屬十字花科鈣質為菠菜3倍（istockphoto）

菜心的鈣質成分亦相當高，是菠菜的3倍！鈣質有助鞏固骨骼，減低日後出現骨質疏鬆的機會，同時促進肌肉收縮、心臟跳動、血液凝固等作用。菜心是一種全年均有出產的蔬菜，但以秋冬季節最當造，每年9月至翌年4月時所產的菜心都較甜美。大家近日可以買來試試！

揀菜心貼士｜4點選出靚菜心 顏色、葉片、粗幼...

4點選出靚菜心（istockphoto）

菜心可以說是相當「貼地」的食材，不管是菜心炒牛肉，還是清炒菜心等，都是我們日常會在餐桌上見到的菜式。菜心常見，但靚菜心又應怎麼選呢？我們可從4點去留心：

1.顏色：菜心宜選葉莖色澤青翠，而且接近淺綠色。

2.莖身粗幼：靚菜心莖部如食指般粗幼，而且葉柄要貼近莖部。

3.菜花型態：靚菜心的菜花要在含苞狀態，尚未開花者較嫩較軟。

4.葉片：靚菜心葉片狹窄而修長，且帶有油潤感，放在手裡有柔軟的感覺為上品，味道會較甜。

另外提醒，菜心如果葉面闊而莖部粗大，雖水分充足，但肉質粗糙多纖維。至於菜心的心部如出現白點，即表示有水分乾脫的現象，不宜購買。

菜心的心部如出現白點，即表示有水分乾脫的現象，不宜購買。（資料圖片）

菜心7大功效｜清熱解毒　1類人慎食

從中醫角度看，菜心味甘，性涼。具有清熱解毒、補中益氣、宣肺豁痰、疏通腸胃、散瘀消腫之功效。雖然菜心親民高營養，日常偶爾吃並沒有問題， 但天天吃就要留意了。因為菜心偏涼，體質偏虛寒，脾胃虛弱者要慎食，避免生吃或者吃太多，免身體受寒。

菜心主要功效：

1 清熱解毒
2 補中益氣
3 護膚抗衰老
4 減少眼睛乾澀
5 促進腸道蠕動，防便秘和腸道癌症
6 鞏固骨骼，防骨質疏鬆
7 促進肌肉收縮、心臟跳動、血液凝固等

同場加映：大廚雷啟裕6個炒菜心貼士

+7

資料來源：香港食物規格資料庫/早安健康

降血糖｜飯後散步2分鐘血糖降17%！血糖過高恐中風6種烹調要避免藍環章魚食得嗎惹熱議 網友:殮房食ok！毒性=山埃千倍爭鮮曾出現?美國蛋、禽肉出事！1縣爆H5N1禽流感停進口　5貼士免中招器官衰竭洗鮑魚｜輕鬆1招處理鮑魚慳水慳力！亂刷易韌似擦膠2部分千祈咪吃霜降和牛都可做假？營養師教分天然肉/組合肉/注脂肉 1招即辨真假中秋水果｜營養師評8種水果營養1款糖分=4楊桃　柿維他命C=梨15倍
01教煮
飲食健康資訊
食物營養
營養