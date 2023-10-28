膽結石｜莫名腹痛胃痛可能膽結石！營養師6原則防結石2餐別隔太耐

現代人多外食，常營養不足又太油、重口味，長期可能引發膽結石或其他膽囊疾病，對此來自台灣的營養師高敏敏表示，膽結石不易察覺，除非腹痛到去看醫生，不然應該一輩子不知道自己膽結石。



高敏敏指出，「膽囊」主要的功用是儲存膽汁「幫助消化油脂」，因此透過飲食調理，不要讓它過度負擔，就可以有效減少膽結石發作。

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1. 簡單烹調，避免吃太油，以蒸煮取代油炸、油煎。

2. 多吃原型食物，可以用部分未精緻澱粉取代精緻澱粉。

3. 多吃膳食纖維，有助於吸附膽酸並和糞便一起排出。

4. 不要吃太飽，容易刺激膽囊收縮，導致結石卡住。

5. 避免攝取甜食，過多糖分及脂肪會增加消化負擔。

6. 勿相信偏方，如化草石無法溶解膽結石。



此外高敏敏提醒，膽結石形成原則上是不可逆的，雖然透過飲食調整可以減少發作，但嚴重時大多需要切除膽囊，不要錯過治療黃金期；另外兩餐之間避免間隔太久，膽囊太久沒有收縮，就容易膽汁堆積、導致結石。

高敏敏直言「膽結石並不可怕，可怕的是大家沒有善待身體」，建議每年定期做一次腹部超音波檢查，若有莫名腹痛、胃痛，需及早尋求專業醫生診斷。

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