膽結石｜膽結石病人有哪些飲食禁忌？細數9大要點低油清淡易消化

不少膽結石患者在健康檢查中發現膽結石，或是因為出現症狀而掛急診。當膽結石過大、造成反覆腹痛會進行手術，若是膽囊切除的患者，術後不要吃過於油膩，或高脂、高膽固醇飲食。



膽結石術後，患者如何照護？

患者術後應儘早下床活動，可促進腸子蠕動，預防腹脹。若手術後感到腹脹或肩背痠痛，是腹腔鏡術式腹部充氣所致，1、2天即會消失，可用按摩方式來舒緩腹脹、肩背痠痛情形。

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術後可冰敷傷口，減輕傷口疼痛及腫脹，每次冰敷20分鐘，再休息30分鐘為宜；咳嗽、翻身、下床活動時，可用手或枕頭按住傷口，避免牽扯傷口引起疼痛。另外，手術後傷口要保持清潔乾燥，接觸傷口前應洗手，以免造成感染。

出院後，若傷口周圍皮膚有紅、腫、熱、痛、異常分泌物，或是有發燒的情形，要儘速返診治療。手術後6個星期內不可以提重物，以避免傷口裂開或是引起傷口疝氣；也要避免煙品、酒精等刺激。

膽結石病人怎麼吃？（按圖了解👇👇👇）

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膽結石病人怎麼吃？哪些飲食禁忌要注意？

當發生膽結石時，飲食應以低油、清淡、少渣且易消化為原則，目的在減少脂肪食物對膽囊的刺激，但並非滴油不沾。注意事項如下：

1. 少量多餐、定時定量、不暴飲暴食，平時可多選用富含纖維的蔬果並飲用足量的水。

2. 避免油脂含量高的食物，如：動物內臟類、肥肉、油炸、油酥類、堅果類、忌廉蛋糕、朱古力、雪糕、全脂奶等食物。

3. 避免選用肥肉及皮，因其含有高量的飽和脂肪酸。

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4. 烹調時，多用清蒸、清燉、水煮、烤、滷、涼拌等不必加油的烹調方式，並可利用刺激性較低的調味品如：糖、醋、番茄醬、花椒、八角、五香、蔥、蒜等來增加食慾，彌補低油烹煮的缺點。

5. 用肉類來滷燉湯時，可先冷藏後將上層油脂去除後再食用；若以烤的方式所得到的湯汁，含有高量脂肪的部分應避免。

6. 平時應避免吃高熱量、油膩的食物，若在外用餐，也應盡量選擇清燉、涼拌等油脂含量較少的菜色；烹調用油應選用植物油為佳。

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7. 長期使用低油飲食者，必要時可依遵照補充脂溶性維他命A、D、E、K；可部分或另外添加中鏈三酸甘油酯（MCT），以補充低油飲食不足之熱量。

8. 腸胃不適者對於易產氣食物（蘋果、洋蔥、蒜頭、韭菜、椰菜、椰菜花、甘藍菜、青椒、番薯、豆類、碳酸飲料）及刺激性、辛辣食物應少用。

9. 忌挑食：不偏好精緻飲食，多攝取維他命B雜含量高的粗穀類食物，可減少結石的好發率。均衡攝取各類食物，以補充因脂肪受限而攝取不足的熱量。

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