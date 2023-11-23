大白菜｜黃芽白/綠葉白菜4大不同 包餃子用邊種？揀新鮮要睇1點

大白菜（黃芽白）清甜爽口，而且一年四季都可以買到，方便又易煮，自然是不少家庭主婦買菜的首選。不過原來大白菜都有分綠葉和黃葉，究竟它們之間有什麼分別，適合做哪些菜式？



大白菜又別稱旺菜、黃芽白、娃娃菜，基本上都是同一款蔬菜，不過，只要細心留意，市面出售的大白菜有綠葉和黃菜兩種，而兩者之間的口感和做法等都有不同。

大白菜黃葉、綠葉4點大不同

1 當造時間 綠葉大白菜生長期較長

黃葉、綠葉雖然兩者都叫大白菜，不過它們的成長和收成期都有不同。一般來說，黃葉大白菜又稱黃芽白，夏季至初秋是最當造的時間，屬於耐高溫的白菜，從種植至收成大約只需2個月。而綠葉大白菜一般的生長期較長，11月中後才是當造時分。

按圖看黃芽白和綠葉白菜的4大分別：

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2 口感方面 黃芽白易快炒 綠葉宜包餃子

至於口感方面，黃芽白水分較多，清甜爽口，容易入味，適合快炒、涮或者涼拌皆可。相反，綠菜大白菜葉子較厚，纖維粗、味道淡，不適合快炒，反而適合燉煮或做餡料包餃子等，就算長時間燉煮都不容易爛成糊狀。

黃芽白和綠葉白菜都是大白菜，不過原來兩款的味道和口感都有不同。（photo-ac）

3 保存期 黃芽白保質期較短

此外，黃芽白一般在夏秋兩季生長，吸收的水分比較多，收割之後容易腐爛，在常溫狀態下，大約只保存最多十日，而綠葉大白菜的含水量一般較少，因此保質期都會較黃芽白長。

4 大小不同 綠葉大白菜比黃芽白大

大小方面，兩種大白菜都有分別。黃芽白一般生長2個月就會收割，因此菜葉之間會包裹得緊密，而且重量較輕。反之綠葉白菜生長期長，因此大小亦會比黃芽白大。若然綠葉白葉提早收割，味道一般較差。

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香港農夫教揀新鮮大白菜睇葉柄

雖然黃芽白與綠葉白菜在味道和大小上都各有不同，不過2種大白菜同樣有豐富的膳食纖維、抗氧化物等，建議可以多吃。不過，走入超市又怎樣挑選最新鮮的大白菜呢？早前，有記者訪問歐羅有機農場負責人及資深農夫黃如榮，詢問選擇新鮮大白菜的方法，他指消費者選購大白菜之前，可先觀察大白菜的顏色，如果菜柄白淨、菜葉綠為之新鮮。相反整株菜變黃、變灰，就代表大白菜不新鮮，建議不要購買。

黃如榮表示，選購大白菜之前，可先觀察大白菜的顏色，如果菜柄白淨、菜葉綠為之新鮮。相反整株菜變黃、變灰，就代表大白菜不新鮮，建議不要購買。（尹嘉蔚攝）

大白菜現小黑點代表不新鮮？

至於大白菜上不時都有小黑點，有人會以為是大白菜不新鮮所致，不過黃如榮表示，大白菜柄上有小黑點是常見的狀況，有機會是因為種植環境的相對濕度及氣溫偏高，令大白菜出現黑點。另外有媒體指有黑點的大白菜，營養價值高過沒有黑點的白菜。黃如榮指未有相關的研究證實，不過大白菜容易受生長情況、肥料、水分及溫度等條件影響，出現小量黑點並不會影響大白菜本身清甜的口感，消費者可以放心食用。