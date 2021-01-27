【揀蔬菜貼士】茼蒿大白菜打邊爐必備　日專家教睇1個重點包爽甜

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-01-27 19:57

揀蔬菜貼士，這次分享揀打邊爐必備的蔬菜，茼蒿（皇帝菜）和大白菜（大旺菜）。揀味道爽甜鮮嫩的茼蒿、大白菜並不難，日本蔬菜專家教大家快捷的方法，秒速挑準，切開了的大白菜更一目了然，好叫大家揀到最嫩最新鮮的大白菜。

目測即知哪棵茼蒿（皇帝菜）鮮嫩又清甜，蔬菜專家的貼士十分實用。（《相葉學》影片截圖）

用目測可神速地揀到鮮嫩、清甜及好吃的茼蒿（皇帝菜），這個貼士簡單易學！一般人揀茼蒿時，多看菜葉片是否夠綠，不過卻忽略了最重要的一個部位。

以下哪棵茼蒿，你認為較美味、鮮甜？

哪棵茼蒿，你認為較美味、鮮甜？（《相葉學》影片截圖）

據日本蔬果業界龍頭代表杉本先生講解，茼蒿是冬令時菜，香味較重的中葉茼蒿流行於關東地區；質地較軟的大葉茼蒿流行於關西地區，鑒別好吃的茼蒿最重要是看根部。

按圖有答案，多了解鑒別美味茼蒿的主要方法︰

+ 8 + 8 + 8

另外，「點揀才有好吃的大白菜？」大白菜在市場上亦稱為旺菜及黃芽白等，是火鍋及韓式部隊鍋的最佳配料，它的營養也十分豐富。

哪棵大白菜，你認為較美味、爽甜？（《相葉學》影片截圖）

杉本先生在節目中六有傳授挑選大白菜的心得，最重要是秤一秤！較重磅的一般較好吃、爽甜及無渣，但原因是甚麼呢？

按圖解鑒別美味大白菜的主要方法︰

+ 6 + 6 + 6

其次，杉本先生分享烹調大白菜的最佳方法，愈簡單愈好味，不需用上湯，用鹽水、大白菜及五花肉已成一鍋極上美味的「白菜千層鍋」。

杉本先生分享烹調大白菜的最佳方法。（《相葉學》影片截圖）

按圖示範烹調大白︰

+ 2 + 2 + 2

想重溫日本蔬果專家傳授揀薯仔、芋仔、椰菜、韭菜、白蘿蔔、牛蒡、菠菜、洋蔥、京蔥、南瓜、番薯、番茄、紅蘿蔔、生菜、青瓜、蓮藕、粟米、紅提子、蜜桃、香蕉、奇異果、士多啤梨、車厘子、西瓜、蜜瓜、紅皮芒果、幸水梨、香印、巨峰秘技，請按各「藍字」連結。

參考資料︰相葉マナブ