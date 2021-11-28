蔬菜冷知識｜分辨新鮮大白菜3重點　出現黑斑黑點要不要丟？

白菜是常見的食材，特別在吃鍋時經常出現，在天氣轉涼的時候正適合品嚐。最近就有日本媒體分享，白菜究竟有什麼樣的營養價值，以及該怎麼挑選最為合適。



根據日本媒體《Hint-Pot》報導，白菜上面有時會有很多黑色斑點，讓人以為附著了什麼髒東西，但又怎麼洗也洗不掉。其實這些黑點只是白菜正常的植物化學作用，對白菜本身的營養完全沒有影響，更不是什麼發霉或髒污，直接當作普通白菜一樣食用即可。

白菜本身含有大量水分，因此總體熱量並不高。而白菜也含有維他命C及食物纖維，前者可以促進免疫力，預防感冒，對冬天進補很有幫助，後者則擁有整腸的功能。白菜可以與富含蛋白質、脂肪與維他命B1的豬肉搭配，例如一起做成火鍋，正好能兼顧到許多人體所需的營養素。

請點擊下圖了解白菜家族中的6項常見品種（天津、山東、日本、韓國大白菜、雲南娃娃菜及紫旺菜）的各自特色及烹調方式：

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至於要怎麼分辨白菜是否新鮮，可以從切面來觀察以下這三點：首先是葉子的部分，菜葉有好好捲住固定為佳。再來葉子的顏色，綠色最好偏濃，白色的部分則需要有彈性。最後在整體切面來說，整體顏色沒有質變，看起來水分充足，芯沒有太突出是最理想的。

由於白菜的芯會負責輸送養分給菜葉，因此只要白菜沒一次吃完，芯的部分仍可以繼續保存。如果是整顆的大白菜，只要用紙包好，放到陰暗涼爽的場所保存即可。不過如果是切過的白菜，最好用廚房紙巾包起來，放到雪櫃的蔬果室儲藏，並且儘可能快點吃完，才能保住新鮮。

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