豬肉生鮮燈｜內地禁用神燈！行內人指神仙水更毒 殭屍肉回復光澤

豬肉生鮮燈｜近日內地正式禁用食品市場中常見的生鮮燈，這種燈在香港也很常見，除了美觀肉外還有什麼用呢？對香港消費者而言會否產生誤導作用？除了生鮮燈外，其實還有另一種叫「神仙水」的防腐劑，行內人指其禍害比燈更厲害！



內地規管豬肉生鮮燈 香港豬肉檔：香港應同禁

生鮮燈是一種冷光源照明燈具，透過調整光照顏色或在光源外加紅色燈罩，可使生鮮肉品看起來色澤更加粉紅美觀。近日內地正式規管豬肉生鮮燈，這種燈在香港也很常見，它會否對消費者造成誤導呢？記者就此問題向香港資深豬肉檔負責人李先生查詢。

「生鮮燈絕對有誤導消費者的情況出現！」李先生解釋，冰鮮或者急凍豬肉表面會變暗啞、蒼白，用生鮮燈可以令這些肉鮮紅有光澤。李先生直指這種利用生鮮燈作道具，把冰鮮豬當新鮮豬的情況在香港其實相當常見，以他在業內所見，起碼有9成肉檔也有用，有較「高明」的店舖，甚至會把冰鮮和新鮮豬肉混在一起出售，以更「安全」的手法謀利，情況相當嚴重。除了生鮮燈外，李先生指，他認為一種名為「神仙水」的保鮮粉，對大眾的禍害更高！

「神仙水」為香港禁用防腐劑 惟香港肉檔常用

生鮮燈雖會誤導消費者，但神仙水更毒（資料圖片）

李先生認為，生鮮燈雖會誤導消費者，但神仙水更毒！李先生介紹，神仙水是由保鮮粉加水溝出來的一種非常強烈之防腐劑，只要浸過神仙水，不論放了多久的殭屍肉都可回復紅潤、有光澤。李先生曾見有行家因為沒帶手套，不小心直接碰到，手部受傷潰瘍持續一個月也未康復。

「神仙水」成份不明，也未經許可，提醒大家，有3類人要特別小心，包括：孕婦、長者、長期病患者。香港食安中心是全面禁止「神仙水」的，所有持牌肉檔被發現用「神仙水」都會被釘牌14日。但李先生則認為這樣的阻嚇力不夠，甚至有香港食品規管是縱容灰色地帶之感。

肉檔負責人直斥食安2宗罪 4地方最危

李先生指有香港食品規管是縱容灰色地帶之感（資料圖片）

李先生指，不管是「神仙水」還是生鮮燈的問題，在香港都相當常見，有4個地區李先生認為情況最嚴重，包括：元朗、上水、屯門、荃灣。同時他也直斥食安2宗罪：

1.監管不力

李先生指，食物安全中心的抽查次數根本不足夠，而且所有行動都是建基於有市民投訴才會出動。李先生以自身例子分享，他從業以來從來都沒有遇過食安中心的抽查，故不論是以冰鮮肉當新鮮肉賣，還是「神仙水」等個案被發現的機會及曝光度都很低。

李先生指，見過有行家上午被釘牌後立即去申請臨時牌，下午繼續賣肉。（資料圖片）

2.懲罰力度細

即使有肉檔因為上述等違規事項被食安發現而被停牌，其懲罰得只有釘牌14日，或者罰款數千元。涉事肉檔只要換個名字，再申請臨時牌就可以繼續賣肉。李先生指，見過有行家上午被釘牌後立即去申請臨時牌，下午繼續賣肉。即使被罰款，因為罰款金額太細，無法與利潤相比，阻嚇性相當低。李先生認為目前情況即使投訴成功都只是「 嘥氣」。

想買健康豬肉？認住「香港飼養豬隻認證」商標

「香港飼養豬隻認證」商標（香港飼養豬隻認證網頁）

怎樣才可以買到比較有保證的健康豬肉呢？李先生指，大家在買肉前，可以在肉檔找找看，有沒有「香港飼養豬隻認證」商標。有該商標的豬肉都是從香港本地豬場出產，現時全港43間豬場，都一律受到漁農處及衞生署的嚴格監管，有關當局會對豬場作出定期巡查及抽驗，以確保所有本地飼養豬隻都符合安全健康衛生規定。大家可以安心選購。

資料來源：資深豬肉檔負責人李先生/香港飼養豬隻認證網頁