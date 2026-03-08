鼎爺食譜｜豉油皇炒麵乾爽唔油膩3秘訣 1招芽菜唔出水+幾時落油?
撰文：黃翠衣
出版：更新：
鼎爺食譜｜豉油皇炒麵食譜｜豉油皇炒麵是香港地道美食之一，雖然看似簡單，但要乾爽彈牙，油香味美也有不少地方要留意。鼎爺李家鼎曾在節目上分享豉油皇炒麵的美味關鍵，相關影片上傳到社交平台後，三星期就有逾36萬瀏覽量！豉油皇炒麵想要芽菜唔出水？麵身唔黐又唔油？全部都可解決！
豉油皇炒麵食譜｜芽菜免出水：先過白鑊
芽菜營養豐富，但不少人煮芽菜時，都擔心芽菜出水的情況，尤其是在注重乾身的豉油皇炒麵！鼎爺教路，若想芽菜不出水，只要把洗淨的芽菜先以白鑊炒一次就可以了。白鑊即不加油去炒，這樣處理的芽菜爽脆又不出水，配豉油皇炒麵最啱！
豉油皇炒麵食譜｜麵條免黐免油膩 下鍋前加油
豉油皇炒麵，想要麵身乾爽不黐，又不想加太多油去炒，導致整個炒麵油膩膩？鼎爺教只要在一個最佳時機，在麵身下油即可！這個最佳時機就是在下鍋翻炒前一刻加油。麵餅泡水後立即加油，會令麵過度吸油變得油膩，因此下鍋翻炒前一刻就是最好。
豉油皇炒麵食譜
食材：
麵餅4個
韭菜半斤
銀芽半斤
紅洋蔥半個
老抽適量
生抽適量
鹽適量
油適量
白芝麻（裝飾用）適量
做法：
1 韭菜切段、紅洋蔥切條，銀芽洗淨備用。麵餅泡水至軟身備用。
2 大火熱鍋後下銀芽煮至四成熟，下韭菜繼續翻炒1-2分鐘落一圈油。韭菜、銀芽煮軟後再落紅洋蔥繼續翻炒約1分鐘，上碟備用。
3 在麵中加點生油拌勻防黐。鍋中下油，大火煮熱再放麵，切勿過度翻炒！
4 用筷子炒鬆麵身，下3圈老抽繼續翻炒，令麵身顏色均勻。備好的配菜下鍋，加鹽持續翻炒再下1圈生抽。
5 翻炒至調味料均勻便可上碟，灑上白芝麻即完成！
不失敗秘訣：
～熱鍋炒麵時要留意聲音，待熱鍋聲音轉細時才好用筷子翻炒麵身。
～芽菜先過白鑊便可避免出水情況。
～軟麵身要下鍋前才加生油，以免麵吸油太多變油膩。